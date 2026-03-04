RPP obniżyła stopy procentowe

W dniach 3-4 marca 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

stopa referencyjna 3,75% w skali rocznej;

3,75% w skali rocznej; stopa lombardowa 4,25% w skali rocznej;

4,25% w skali rocznej; stopa depozytowa 3,25% w skali rocznej;

3,25% w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 3,80% w skali rocznej;

weksli 3,80% w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 3,85% w skali rocznej;

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 5 marca 2026 r.

Jeden z ważniejszych dni w tym roku

- Dzisiejszy dzień będzie prawdopodobnie jednym z ważniejszych w polskim kalendarzu monetarnym tego roku. Po dwóch miesiącach z rzędu celowego zamrożenia stóp procentowych (w styczniu i lutym RPP utrzymała stopę referencyjną na poziomie 4%) Rada wchodzi na marcowe posiedzenie z silnym sygnałem ze strony samego prezesa, który wprost wskazał marzec jako odpowiedni moment do cięcia – podkreśla Tomasz Gessner, główny analityk Tavex.

Jak wyjaśnia Gessner, głównym argumentem za cięciem jest wyraźna dezinflacja. Inflacja konsumencka w Polsce spadła w styczniu do 2,2% r/r. Jego to czwarty z rzędu, najniższy odczyt od blisko dwóch lat i zarazem pierwszy od długiego czasu poniżej celu NBP wynoszącego 2,5%. Presja popytowa wygasa, a dynamika wynagrodzeń wyhamowała do 6,1% r/r, co ogranicza spiralę płacowo-cenową. Inflacja bazowa, napędzana dotąd przez usługi, również traci impet (z pomocą niższych taryf energii elektrycznej).

- Nowa marcowa projekcja NBP, która po raz pierwszy uwzględnia skutki poprzednich obniżek, powinna potwierdzić, że ścieżka inflacyjna pozostaje poniżej celu przez większość 2026 roku, a w III kwartale CPI może spaść nawet w kierunku 1,5%. To daje Radzie Polityki Pieniężnej bardzo komfortowe pole manewru - zaznacza analityk.