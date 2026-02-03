„Silna gospodarka, słaby rząd”

„Silna gospodarka, słaby rząd” – pisze „FAZ” we wtorek.

Zdaniem autora komentarza podczas wizyty w Warszawie wicekanclerz, minister finansów Klingbeil „zastanawiał się, co sąsiad Niemiec robi lepiej (niż on sam - PAP)”. „Podczas gdy w Niemczech dobrobyt znajduje się w fazie zastoju, gospodarka po wschodniej stronie granicy rozwija się dynamicznie” – podkreślił dziennikarz „FAZ”.

Wizyta w Warszawie miała status spotkania zapoznawczego, ale Klingbeil dobrze zna polskiego ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Obaj spotykali się już w Brukseli, a polski minister był już w Berlinie. „FAZ” przypomniał, że w ubiegłym tygodniu obaj uczestniczyli w wideokonferencji w formacie E6. Ministrowie finansów sześciu największych gospodarek europejskich dyskutowali o tym, jak sprostać wyzwaniom wynikającym z agresywnej polityki supermocarstw. Rozmawiali o unii rynków kapitałowych, wzmocnieniu euro, wspólnych projektach zbrojeniowych, polityce obronnej, wspólnych zakupach surowców i globalnych partnerstwach handlowych – wymienił niemiecki dziennikarz.

Polska bez wspólnej waluty euro

„FAZ” przypomniał, że w przeciwieństwie do pozostałych krajów z E6 Polska nie posiada wspólnej waluty euro.

Autor podkreślił, że zdaniem Domańskiego Polska powinna obecnie pozostać przy swojej walucie. Jak pisze „FAZ”, z powodu wysokiego deficytu (ponad 6 proc., czyli dwukrotnie więcej, niż wynosi kryterium z Maastricht), Polska miałaby i tak duże problemy ze spełnieniem kryterium przyjęcia euro.

Zadłenie Polski niższe niż Niemiec

W 2022 roku zadłużenie Polski (48,8 proc.) było wyraźnie niższe niż w Niemczech (64,4 proc.). Polska jednak szybko dogoniła Niemcy, w tym roku dług w obu krajach może wynieść około 65 proc.

Niemiecki wzrost PKB "pozbawiony siły"

„FAZ” zwraca uwagę na jedną znaczącą różnicę - w Niemczech wzrost gospodarczy jest „pozbawiony siły”. „Można odnieść wrażenie, że Niemcy są nasyceni, podczas gdy Polacy są nadal głodni (sukcesu - PAP)” – pisze autor, zaznaczając, że w ubiegłym roku polska gospodarka urosła o 3,6 proc.

Polska w G20, czyli "pasowanie na rycerza"

Odnosząc się do zaproszenia Polski na szczyt G20 przez prezydenta USA Donalda Trumpa, „FAZ” pisze, że jest to „pasowanie na rycerza” dla rządu w Warszawie, a „ściślej mówiąc, dla prezydenta RP”. Karol Nawrocki nie jest co prawda członkiem PiS, ale podobnie jak jego poprzednik Andrzej Duda znajduje się na „ostrym kursie przeciwnym do proeuropejskiego rządu Donalda Tuska”. Nawrocki blokuje wiele reform i uniemożliwia cofnięcie reformy wymiaru sprawiedliwości, która według TSUE jest niezgodna z prawem unijnym - podkreśla dziennik.

Chociaż w systemie sądownictwa nic się nie zmieniło, Polska, w przeciwieństwie do Węgier, korzysta z dużych transferów z Brukseli, która prawdopodobnie „nie chce dodatkowo utrudniać życia (premierowi Donaldowi) Tuskowi” – czytamy w „FAZ”. „Polski wzrost gospodarczy może być dla Niemiec bodźcem” – przytacza „FAZ” słowa Klingbeila na zakończenie relacji.