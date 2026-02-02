UOKiK: Orange Polska jednostronnie zmieniła warunki umów i bezprawnie pobierała opłaty

„Spółka Orange Polska jednostronnie zmieniła warunki umów i bezprawnie pobierała opłaty za utrzymanie telefonu na kartę w przypadku braku aktywności abonenta, np. doładowania konta. Prezes UOKiK wydał decyzje dotyczące naruszania zbiorowych interesów konsumentów i stosowania niedozwolonych postanowień umownych” - poinformował urząd antymonopolowy w poniedziałkowym komunikacie.

Jak dodał, klienci Orange Polska, którzy korzystali z telefonów na kartę, czyli usługi w modelu przedpłaconym, mieli zostać pozbawieni prawa do informacji. „Proste zasady tzw. pre-paidów – czyli swoboda korzystania z usług i brak ryzyka niespodziewanych rachunków – były fikcją dla klientów spółki” - uważa UOKiK.

Urząd wyjaśnił, że spółka wprowadziła w ofercie pre-paid opłatę za usługę „utrzymanie numeru w sieci” i pobierała ją między majem 2022 r. a styczniem 2024 r. „Konsumenci nie byli o tym informowani na etapie zakupu, w prezentowanych przez firmę ofertach – ani na opakowaniach starterów, ani na podstronach WWW operatora. Mimo tego, spółka wymagała aktywnego korzystania z usługi” - poinformował UOKiK.

Wskazał, że w przeciwnym razie, Orange Polska pobierał opłatę w wysokości 5 zł, a klienci otrzymywali SMS o treści: „Przez ostatnie 30 dni nie korzystałeś aktywnie ze swojego telefonu. W związku z tym jutro pobierzemy opłatę za utrzymanie numeru w sieci 5 zł”.

Utrzymanie numeru jest obowiązkiem przedsiębiorcy

UOKiK podkreślił, że utrzymanie numeru jest obowiązkiem przedsiębiorcy wynikającym z umowy i nie powinno być w żaden sposób dodatkowo wyceniane.

Tymczasem Orange Polska cyklicznie pobierał opłatę po 31 dniach od ostatniej aktywności abonenta, tj. wykonania połączenia wychodzącego (rozmowy, SMS czy skorzystania z internetu) lub zakupu usługi dodanej. Opłaty miały nie ominąć także klientów, którzy mieli aktywną usługę przedłużającą ważność konta – „Konto ważne rok” – byli oni wówczas obciążani zdublowanym kosztem utrzymania numeru.

„Wprowadzone postanowienia w umowach dotyczących ofert telefonii na kartę są niedozwolone. Stanowią formę ukarania konsumentów za niewykonanie narzuconej przez przedsiębiorcę aktywności, np. określonej liczby połączeń czy zużycia danych, co nie powinno mieć miejsca. Takie klauzule stoją w sprzeczności z założeniami oferty pre-paid, tj. możliwością swobodnego korzystania z usługi” - ocenił Urząd.

Cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny ocenił, że praktyka ta „była sprzeczna z dobrymi obyczajami”. „Zmiana warunków umów jest bezprawna bez odpowiedniej klauzuli modyfikacyjnej. Konsumenci podejmują decyzje zakupowe bazując na konkretnych ofertach, a na każdą zmianę trwającego zobowiązania muszą wyrazić świadomą zgodę. Nie mogą być zaskakiwani dodatkowymi opłatami i narzucanymi przez operatora wymogami” - zaznaczył Chróstny.

Łączna kara nałożona na Orange Polska to 34 mln 30 tys. zł. Decyzje nie są prawomocne, a spółka może odwołać się od nich do sądu.