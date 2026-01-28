Niemcy: Trudno nie dostrzec przesunięcia układu sił w kierunku Polski

"Koniunktura w polskiej gospodarce rozwija się pomyślnie. W 2024 r. PKB Polski urósł o 3 proc., a za ubiegły rok ekonomiści spodziewają się wzrostu w wysokości 3,5 proc. Tyle samo przewiduje Komisja Europejska w roku 2026" – pisze "FAZ" w opublikowanej w środę analizie.

Niemcy: Możemy brać przykład z Polski

Gazeta przytacza opinię Międzynarodowego Funduszu Walutowego – "Tempo rozwoju Polski pozostaje silne, wzrost PKB jest jednym z najszybszych w Europie" i cytuje też niemiecką ministrę gospodarki Katherinę Reiche: Możemy brać przykład z Polski.

Niemcy: Awans Polski jest dla nas korzystny

"FAZ" zwraca uwagę na wejście Polski do grona największych 20 gospodarek świata i dodaje, że jest to korzystne dla Niemiec, "przynajmniej pośrednio". Dziennik przypomina, że Polska w październiku 2024 r. prześcignęła Chiny na liście odbiorców niemieckich towarów. W całościowym bilansie handlu z Niemcami Chiny pozostają przed Polską, jednak Polska stale "zmniejsza dystans".

Obroty handlowe Niemiec z Polską wyniosły w 2024 r. prawie 171 mld euro, a w roku ubiegłym – według wstępnych szacunków – "szczególnie mocno wzrosły".

Niemcy: Polska prawdopodobnie wyprzedzi Francję

Polska jest obecnie piątym najważniejszym partnerem handlowym Niemiec – za USA, Chinami, Holandią i Francją. W momencie wejścia do UE w 2004 r. Polska była poza pierwszą dziesiątką. W bieżącym roku wschodni sąsiad Niemiec "prawdopodobnie zepchnie Francję z czwartego miejsca" – powiedział "FAZ" Philipp Haussmann, wiceprzewodniczący Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki.

W 2025 r. przewaga Francji nad Polską była niewielka i wynosiła 4,8 mld euro. Ze względu na przewidywany słaby wzrost francuskiej gospodarki, Polska może przegonić Francję. Z wyliczeń Federalnej Agencji Handlu Zagranicznego (GTAI) wynika, że w roku ubiegłym obroty handlowe Francji z Niemcami wyniosły 185 mld euro, a Polski z Niemcami 180,2 mld euro.

Analizując przyczyny szybkiego wzrostu gospodarczego Polski, "FAZ" wymienia silny popyt wewnętrzny wynikający ze wzrostu wynagrodzeń, spadające stopy procentowe, co wspiera popyt wewnętrzny i inwestycje, oraz duże wydatki państwa, w tym nakłady w sektorze zbrojeniowym. Zadłużenie na poziomie ok. 60 proc. jest w porównaniu z innymi krajami niskie – ocenia niemiecka gazeta.

Powołując się na Niemiecko-Polską Izbę Handlową, "FAZ" zapowiada, że w najbliższych latach Polska będzie realizowała duże projekty infrastrukturalne – drogi, połączenia kolejowe, lotniska, ale także infrastrukturę cyfrową. Planowana jest ponadto transformacja energetyczna polegająca na odchodzeniu od węgla na rzecz energii atomowej i OZE.

Wśród wybijających się projektów "FAZ" wymienia Centralny Port Komunikacyjny. Jedną z firm ubiegających się o zlecenie na budowę terminalu jest niemiecki Hochtief. Zlecenie na stworzenie systemu transportu bagażu otrzymał już wcześniej Vanderlande Logistics z Norymbergi. Siemens Mobility będzie prawdopodobnie zabiegał o przetarg na 20 pociągów dużej prędkości.

Niemcy: Trudno nie dostrzec przesunięcia układu sił w kierunku Polski

"FAZ" zwraca uwagę na szereg problemów trapiących gospodarkę Francji i pisze, że "trudno nie dostrzec przesunięcia układu sił w kierunku Polski". Jak podkreślił Haussmann, Polska staje się „kluczowym partnerem Niemiec”. Niezależnie od skali handlu, Polska stała się dla niemieckiej gospodarki „równorzędnym partnerem innowacyjnym”.

NIemcy: Wspólnie z Polską możemy poprawić europejski przemysł

Gazeta zwraca uwagę, że niemieckie firmy coraz częściej przenoszą swoją produkcję do Polski, wymieniając w tym kontekście Miele, Knorr-Bremse oraz firmy motoryzacyjne i dostawcze. Niemcy i Polska mogłyby wspólnie przyczynić się do poprawy konkurencyjności przemysłu europejskiego – uważa Haussmann. Jego zdaniem niemiecki rząd we właściwy sposób ubezpiecza działaniami politycznymi relacje gospodarcze z Polską.