Coraz mniej złota w skarbcu

Wynika z nich, że w latach 2022-25 ilość złota w bilansie FNB spadła o 71 proc. Na dzień 1 stycznia tego roku w funduszu pozostało 160,2 ton złota, w porównaniu z 554,9 tonami w maju 2022 roku. Rozbijając to na poszczególne lata - w 2023 r. rezerwy złota FNB zmniejszyły się o 196 ton, czyli o 35 proc., w 2024 r. – jeszcze o połowę, czyli o 171 ton, a w ubiegłym roku – o dodatkowe 19 ton.

Moskwa wyprzedaje też waluty

„Moscow Times” poinformował, że łączna wartość aktywów płynnych FNB, do których oprócz złota należą chińskie juany, na początku stycznia br. wynosiła 4,1 bln rubli (53,2 mld dolarów). W ubiegłym roku po raz pierwszy od napaści na Ukrainę rezerwy rosyjskiego rządu wzrosły nieznacznie - o 350 mld rubli (4,5 mld dol.), ale w porównaniu z poziomami sprzed wojny zmniejszyły się o prawie 60 proc., czyli 5,6 bln rubli (72,7 mld USD).

Sankcje Trumpa pokrzyżowały plany Rosji

W budżecie na 2026 r. ministerstwo finansów zaplanowało, że nie będzie dalej uszczuplać rezerw FNB, które przez lata zgromadzone zostały dzięki nadwyżkom dochodów z ropy naftowej. Ale sankcje administracji Donalda Trumpa pokrzyżowały plany rosyjskiego rządu: średnia cena rosyjskiej ropy spadła do 39 dolarów zamiast zakładanych w budżecie 59 dol. za baryłkę, co zmusiło władze do ponownego sięgnięcia do funduszu.

Rekordowe tempo sprzedaży aktywów

Od 16 stycznia (do 5 lutego), aby zrekompensować utracone dochody z ropy i gazu, ministerstwo finansów sprzedaje waluty i złoto z FNB za 12,8 mld rubli dziennie (166 mln dol.), co jest rekordowym tempem w całej historii takich operacji - zauważa „Moscow Times”. Gazeta przywołuje opinię analityków z banku VTB (WTB), według których jeśli ceny ropy i kurs rubla pozostaną na obecnym poziomie, z FNB na koniec roku zostanie wycofane 2,5 bln rubli (32,5 mld dolarów), czyli 60 proc. pozostałych środków.

Rosjanie zarabiają coraz mniej na sprzedaży ropy i gazu

W ubiegłym roku dochody budżetu z ropy i gazu spadły o jedną czwartą i osiągnęły najniższy poziom od czasu pandemii Covid-19, a deficyt pobił rekord i pięciokrotnie przekroczył pierwotne plany — wyniósł 5,7 bln rubli (74 mld USD). W budżecie na 2026 r. rząd zaplanował zmniejszenie deficytu do 3,8 bln rubli (49,3 mld dolarów) poprzez podwyższenie podatku VAT i podatków od małych przedsiębiorstw, ale przy obecnych cenach ropy naftowej plan ten raczej nie zostanie zrealizowany - według prognoz Gazprombanku dziura w budżecie najprawdopodobniej pozostanie na poziomie około 5-5,5 bln rubli (64,9-71,4 mld dol.).