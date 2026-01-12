Dlaczego rejestracja apartamentów staje się obowiązkowa?

Dotychczasowy rynek najmu turystycznego w Polsce rozwijał się szybko, ale nie zawsze w sposób w pełni uregulowany. Według danych branżowych w ostatnich latach w części miejscowości liczba prywatnych apartamentów na wynajem przewyższyła liczbę obiektów hotelowych, co stawiało przed samorządami i gośćmi wyzwania związane z bezpieczeństwem i standaryzacją usług. Obowiązkowa rejestracja, która wejdzie w życie w 2026 r., ma te problemy rozwiązać, nakładając na właścicieli nowe obowiązki administracyjne, a jednocześnie zwiększając przejrzystość rynku. W praktyce oznacza to konieczność zgłoszenia każdego lokalu świadczącego usługi noclegowe do ogólnopolskiego rejestru, prowadzenia ewidencji, spełnienia określonych standardów oraz wdrożenia jasno opisanych procedur.

Nowe wymagania dla inwestorów

Choć zmiany budzą pytania, wielu ekspertów podkreśla, że nowy system premiuje profesjonalnych operatorów oraz inwestycje, które od początku funkcjonują w uporządkowany i zgodny z prawem sposób. To właśnie w takich miejscach – przygotowanych do pełnej obsługi biznesowej – inwestorzy poniosą najmniejsze ryzyko.

Rynek najmu turystycznego dojrzewa, a nowe przepisy są tego konsekwencją. Dla inwestorów kluczowe jest dziś wybranie projektu, który posiada gotowe procedury, transparentny model zarządzania oraz zespoły, które obsługują kwestie formalne za właścicieli. To minimalizuje ryzyko i pozwala zarabiać bez obaw o zmieniające się regulacje – tłumaczy Izabela Laskowska-Kupczak, dyrektorka sprzedaży Spectrum Development, inwestora projektu Magiczny Łukęcin.

Regulacje zmieniają rynek – ale tworzą też nowe szanse

Ujednolicenie zasad funkcjonowania najmu turystycznego oznacza, że przewagę zyskają projekty z profesjonalnym zarządzaniem. To z kolei może skutkować większym zainteresowaniem inwestorów, którzy chcą lokować kapitał bez ryzyka i z przewidywalnymi wynikami finansowymi. Zmiana przepisów potwierdza kierunek, który od kilku lat obserwuje rynek: rośnie znaczenie zorganizowanych kompleksów, a inwestorzy coraz częściej wybierają miejsca, które łączą atrakcyjną lokalizację z profesjonalnym zapleczem i stabilnym modelem wynajmu.