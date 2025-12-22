W ocenie KE była to największa jak dotąd skoordynowana operacja logistyczna.

Operacja trwająca 11 miesięcy

Prowadzona przez 11 miesięcy, obejmowała 149 transportów o łącznej wadze prawie 2,4 tys. ton sprzętu. 40 przewozów przekraczało standardowe wielkości. W ramach takich transportów ponadgabarytowych przewieziono m.in. transformatory i stojany o wadze około 172 ton każdy.

Elektrociepłownia dostarczy prąd i ciepło około 1 mln Ukraińców. Ukraina ma problem z zaopatrzeniem ludności w energię w związku z rosyjskimi atakami, wymierzonymi w jej infrastrukturę energetyczną.

Kluczowa rolapolskiej RARS

"Wsparcie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) odegrało kluczową rolę w zapewnieniu skomplikowanego transportu tych komponentów" – poinformowała KE w komunikacie.

Dziękuję Litwie, Polsce, Rumunii i wszystkim partnerom, którzy zapewniły sukces tej kolosalnej operacji. To dobitny dowód niezachwianego zaangażowania UE w odporność Ukrainy. (UE) pomaga zapewnić światło i ciepło milionowi ludzi w obliczu czwartej zimy rosyjskiej agresji – powiedziała unijna komisarz ds. pomocy humanitarnej Hadja Lahbib.

Mechanizmu Ochrony Ludności UE

Cała operacja została przeprowadzona w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności UE, który koordynuje Komisja Europejska. Wsparcia w ramach tej inicjatywy mogą udzielać państwa – nie tylko te należące do UE, ale też kraje trzecie. Ukrainie pomogły wszystkie państwa członkowskie, a także Norwegia, Turcja, Macedonia Północna, Islandia, Serbia i Mołdawia.

Do tej pory udało się dostarczyć Ukrainie 9,5 tys. generatorów prądu i 7,2 tys. transformatorów. Za sprawą Mechanizmu Ochrony Ludności UE skoordynowano również ewakuację medyczną ponad 4,7 tys. ukraińskich pacjentów do szpitali w 22 krajach, gdzie zostali poddani specjalistycznemu leczeniu.

2,3 mld euro dla Ukrainy

KE poinformowała w poniedziałek także o wypłaceniu Kijowowi 2,3 mld euro w ramach unijnego Instrumentu na rzecz Ukrainy, który opiewa na 50 mld euro. Łącznie od marca 2024 r. Ukrainie przekazano z niego 26,8 mld euro.

Kijów otrzymuje pieniądze z instrumentu za zrealizowanie reform, które zostały zapisane w planie dla Ukrainy i są zbieżne z reformami, jakie państwo to musi przeprowadzić w ramach procesu akcesyjnego do UE. Środki mają wspomóc kraj pogrążony w wojnie w pokryciu bieżących wydatków.