Od nowego roku przestanie obowiązywać zamrożona cena energii (500 zł za MWh). Prezes URE zatwierdziła już nowe stawki, które zastąpią dotychczasowe wsparcie. Nowa stawka za prąd wyniesie 495,16 zł za MWh netto. Dla rodzin korzystających do tej pory z ceny zamrożonej oznacza to obniżkę o 1 proc. Więcej zapłacimy za dostarczenie energii. Opłaty za dystrybucję wzrosną średnio o 7,6 proc. Skąd ten wzrost? Choć same stawki dystrybucyjne są stabilne lub rosną wolniej niż inflacja, ostateczny koszt podnoszą inne opłaty dodatkowe widoczne na rachunku.

Gaz: Rachunki pójdą lekko w dół

Dobre wiadomości płyną z rynku gazu. Tutaj klienci powinni odczuć niewielką ulgę w portfelach. Polska Spółka Gazownictwa obniży stawki za przesył gazu średnio o 1,7 proc. dla gospodarstw domowych. Jeśli ceny samego paliwa gazowego w PGNiG pozostaną na obecnym poziomie, ostateczny rachunek za gaz spadnie o około 1 proc.

Reklama

Nowe taryfy. Od kiedy?

Wszystkie nowe taryfy zaczną obowiązywać równo z początkiem roku – 1 stycznia. Z końcem grudnia wygasają dotychczasowe mechanizmy osłonowe.