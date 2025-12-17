Akcje WBD utrzymują się na poziomie ok. 30 dolarów, co sugeruje, że inwestorzy spodziewają się podniesienia oferty przez Paramount – podkreślił dziennik.

Wrogie przejęcie

Oferta Paramount wygasa 8 stycznia, więc firma może poczekać do tego czasu z podjęciem decyzji o ewentualnym przedstawieniu lepszej propozycji.

Reklama

8 grudnia Paramount ogłosił próbę wrogiego przejęcia Warner Bros. Discovery, oferując akcjonariuszom spółki 30 dolarów za akcję. Koncern poinformował w komunikacie, że zdecydował się na publiczne złożenie oferty akcjonariuszom WBD z pominięciem zarządu, bo – mimo przedstawienia sześciu propozycji nabycia WBD – jego kierownictwo "nigdy nie zaangażowało się w znaczący sposób”"w negocjacje.

Różnice między ofertami

Oferta Paramount jest o 2,25 dolara za akcję wyższa od oferty Netflixa, lecz – w odróżnieniu od niej – przewiduje zakup całego przedsiębiorstwa, razem z kanałami telewizyjnymi, w tym CNN, TNT i polskim TVN.

Oferta Netflixa, zaakceptowana kilka dni wcześniej przez WBD, oferowała akcjonariuszom WBD 23,25 dolara w gotówce za każdą akcję oraz 4,5 dolara w akcjach Netflixa, podczas gdy Paramount Skydance oferuje całą kwotę w gotówce.