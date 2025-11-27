Dziennik przypomniał, że polska Marynarka Wojenna dysponuje obecnie tylko jednym przestarzałym okrętem wojennym, wyprodukowanym w ZSRR.

Zalety zakupu nowoczesnych okrętów

Natomiast nabycie od koncernu Saab trzech najnowocześniejszych okrętów A26 oznacza większe możliwości kamuflażu, rozpoznania, a także wypuszczania nurków oraz podwodnych dronów. Inne zalety to możliwość wyposażenia w zupełnie inne systemy uzbrojenia oraz sensory (czujniki).

"Kolejne wzmocnienie dominacji pod powierzchnią wody"

Szwedzka gazeta podkreśliła, że dla NATO trzy nowe okręty podwodne z portem macierzystym na Morzu Bałtyckim to "kolejne wzmocnienie dominacji pod powierzchnią wody". Obecnie Sojusz Północnoatlantycki posiada jedenaście tego rodzaju jednostek na Bałtyku, a Rosja ma ich od dwóch do czterech.

Jednocześnie "Dagens Nyheter" przypomniał, że do tej pory model A26 został zamówiony przez jednego odbiorcę – szwedzką marynarkę wojenną, która oczekuje na dwa egzemplarze, HMS Blekinge oraz HMS Skane. Projekt stał się jednak znany z przekroczeń kosztów i opóźnień. Pierwotny plan zakładał dostawę w latach 2027 i 2028, ale ostatecznie przesunięto ją na lata 2031-33. Znacznie wzrosła również pierwotna cena.

Współpraca z Polską "dobrym impulsem na przyszłość"

Szwedzki nadawca publiczny SVT zauważył, że współpraca z Polską może przyczynić się do "podzielenia kosztów rozwoju okrętów podwodnych w Szwecji" i jest dobrym impulsem na przyszłość. Dla Szwecji oznacza to również rozwój stoczni w Karlskronie i więcej miejsc pracy w słabiej rozwiniętym gospodarczo regionie na południu kraju.

Wspólna dominacja Szwecji i Polski na Morzu Bałtyckim

Z kolei Szwedzkie Radio oceniło, że dzięki umowie Szwecja i Polska mogą "zablokować" Bałtyk. "Jest nadzieja, że oba kraje będą wspólnie dominować na Morzu Bałtyckim" – podkreśliła komentatorka rozgłośni. Jak dodała, eksperci przypominają, że szwedzkie okręty podwodne są dostosowane do bałtyckich warunków pod względem technologicznym.

Zakup trzech okrętów A26 Blekinge przez Polskę

Polski rząd podjął w środę decyzję o zakupie od Szwecji trzech nowoczesnych okrętów podwodnych w ramach programu Orka – to obecnie jeden z najważniejszych programów modernizacyjnych Marynarki Wojennej.

Szwedzka oferta przewiduje dostawę trzech okrętów A26 Blekinge produkowanych przez stocznię Saab-Kockums. Okręty A26 Blekinge są oparte o konstrukcję modułową wyposażone w napęd diesel-elektryczny, a także moduł napędu niezależnego od powietrza atmosferycznego (AIP), zwiększający możliwości długiego przebywania w zanurzeniu. Podstawowe uzbrojenie okrętów to wyrzutnie torped kalibru 533 mm oraz dok pozwalający m.in. na wodowanie podwodnych bezzałogowców czy skryty transport w miejsce misji wojsk specjalnych. Obecnie polscy marynarze dysponują jednym okrętem ORP "Orzeł", zbudowanym w 1985 roku w ZSRR. Od kilku lat okręt regularnie wymaga napraw.