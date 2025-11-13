O odkryciu wysokiej jakości rudy złota w hrabstwie Kakamega w zachodniej części kraju brytyjski koncern poinformował w środę w raporcie dla kenijskich władz górniczych. Przypomniał, że w tej części Kenii złoto wydobywano już w czasach kolonialnych, a on sam przez kilka lat prowadził tam intensywne badania geologiczne.

Wydobycie potrwa minimum 8 lat

Firma planuje zainwestować ponad 200 mln dolarów w rozwój kopalni i zakładu przetwarzającego wydobytą rudę. Przewiduje, że wydobycie potrwa przez co najmniej osiem lat.

Reklama

Odkrycie ważne dla rozwoju kraju

Odkrycie to może doprowadzić do wzmocnienia rozwoju gospodarczego i stworzenia wielu miejsc pracy, co rząd w Nairobi odczułby w postaci podatków, opłat licencyjnych i wpływów do budżetu, które przełożą się na wzrost gospodarczy – przekonywał koncern. Jak oszacował, zapłaci bezpośrednio rządowi w Nairobi 1 proc. wartości odkrytego złota.

Shanta Gold przekonywał też, że nowe złoże uczyni z Kenii kluczowego gracza we wschodnioafrykańskim przemyśle wydobywczym złota, dotychczas zdominowanym przez sąsiednią Tanzanię i Sudan.

Reklama

Obecnie kenijski sektor wydobywczy wnosi mniej niż 1 proc. do produktu krajowego brutto (PKB).

Najwięksi producenci złota

W Afryce to Ghana jest największym producentem złota, którego w ubiegłym roku wydobyła ponad 140 ton. Ważnymi producentami tego kruszcu są też Republika Południowej Afryki, Mali, Burkina Faso, Tanzania i Wybrzeże Kości Słoniowej.

W sierpniu władze Liberii poinformowały o odkryciu w Arthington, w hrabstwie Montserrado, obiecującej żyły złota, która – jeśli potwierdzą to badania geologiczne – może okazać się jedną z największych w Afryce, a być może i na świecie.