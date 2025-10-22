Popularna gra komputerowa "Minecraft" polega na eksploracji i rozwijaniu wirtualnego świata, w którym wydobywa się surowce, wytwarza przedmioty, ale też walczy z przeciwnikami.

Dość podejściu opartego na "Minecrafcie"

Ważne, by w relacjach z Afryką zarówno globalna Północ, jak i kraje rozwinięte nie stosowały podejścia opartego na "Minecrafcie" – podkreślił Tuggar podczas odbywającej się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich konferencji Reuters NEXT Gulf.

Podkreślił, że w relacjach handlowych z zasobnymi w surowce krajami Afryki bogate państwa nie powinny ograniczać się wyłącznie do "zabezpieczania sobie dostaw zasobów naturalnych, lecz raczej traktować je jako relacje oparte na wzajemnym szacunku i potrzebie rozwoju Afryki".

Widmo nielegalnej migracji i wielu innych wyzwań

Jeśli wzajemne relacje nie pójdą w tym kierunku, nadal będziemy musieli mierzyć się z nielegalną migracją i wieloma innymi wyzwaniami – oświadczył szef nigeryjskiej dyplomacji.

Tuggar dodał, że Nigeria, najludniejszy kraj Afryki i jeden z ważniejszych producentów ropy naftowej i gazu ziemnego, nie odczuła zbyt boleśnie sankcji nałożonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Przypomniał, że nigeryjski eksport został objęty 15-procentową stawką.

Jesteśmy bardzo dużym krajem z populacją 230 mln mieszkańców, więc mamy ogromny rynek wewnętrzny. To oznacza również, że dysponujemy większym zasobem talentów niż inne kraje – powiedział.

Relacje handlowe oparte na czystym biznesie

Tuggar dodał, że w relacjach handlowych Nigeria "nie opiera się na względach ideologicznych, ale na interesach".

Handlujemy więc ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami, z Brazylią, z Indiami. I nie koncentrujemy się koniecznie na jednej czy drugiej osi, zwłaszcza w świecie wielobiegunowym – podkreślił nigeryjski minister.