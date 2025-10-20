Kaja Kallas na konferencji prasowej po posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych UE odniosła się też do potencjalnych ustępstw terytorialnych Ukrainy na rzecz Rosji.

Presja na Ukrainę

Według brytyjskiego dziennika "Financial Times" prezydent USA Donald Trump podczas spotkania w piątek w Waszyngtonie miał nakłaniać swego ukraińskiego odpowiednika Wołodymyra Zełenskiego do oddania Rosji Donbasu. Amerykański przywódca temu zaprzeczył.

Kallas podkreśliła, że to Rosja jest agresorem i dlatego wywieranie presji na Ukrainę jako ofiarę nie jest właściwym podejściem.

Jeśli ustąpimy i Rosja dostanie to, czego chce, będziemy świadkami kolejnych tego typu wydarzeń. Widzieliśmy to już w historii wielokrotnie – powiedziała wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych. Dlatego nasze podejście jest jasne: chcemy pomóc Ukrainie w obronie, a także wywrzeć presję na Rosję, aby zakończyła tę wojnę – zaznaczyła.

Nie możemy zapominać, że Rosja jest tu agresorem, a Ukraina ofiarą. Dlatego wywieranie presji na Ukrainę jako ofiarę nie jest właściwym podejściem: nie tylko dla Ukrainy, ale też dla bezpieczeństwa europejskiego i globalnego. Bo jeśli agresja się opłaci, będzie to zachętą do jej zastosowania również gdzie indziej – powiedziała.

Trump wiarygodny?

Pytana, czy Trump jest wiarygodnym partnerem dla Europy w rozmowach o pokoju w Ukrainie, odpowiedziała, że amerykański przywódca go chce. Myślę, że prezydent Trump szczerze dąży do zakończenia tej wojny. To jest jasne. My również chcemy zakończyć tę wojnę i Ukraińcy chcą zakończyć tę wojnę. To Rosja nie chce zakończyć tej wojny. Nie powinniśmy dać się zwieść – zaznaczyła szefowa unijnej dyplomacji.

Poparcie dla pożyczki

Kallas poinformowała, że propozycja, by z zamrożonych rosyjskich aktywów sfinansować pożyczkę reparacyjną dla Ukrainy, zdobyła szerokie poparcie wśród ministrów spraw zagranicznych UE na poniedziałkowym posiedzeniu w Luksemburgu.

Ministrowie omówili dziś propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do zaspokojenia pilnych potrzeb obronnych Ukrainy. Pojawiło się dziś szerokie poparcie dla tego rozwiązania. Kluczowe jest, abyśmy w tym tygodniu poczynili postępy w kwestiach prawnych i fiskalnych – podkreśliła.

Wsparcie wojskowe i finansowe

Ukraina potrzebuje większego wsparcia wojskowego, ale także finansowego – powiedziała.

Chodzi o pożyczkę, która miałaby zostać udzielona Ukrainie z zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego. UE uzyskałaby środki od izby rozliczeniowej Euroclear, której siedziba znajduje się w Belgii i w której zamrożona jest większość rosyjskich aktywów. Pieniądze trafiłyby do Ukrainy w formie unijnej pożyczki, którą Kijów spłaciłby dopiero po zakończeniu rosyjskiej inwazji i uzyskaniu reparacji od Rosji.

Kwestię wykorzystania aktywów rosyjskich omówią w czwartek przywódcy państw członkowskich na unijnym szczycie w Brukseli.

19. pakiet sankcji wobec Rosji

Kallas dodała, że w tym tygodniu UE może także przyjąć 19. pakiet sankcji wobec Rosji.

Pakiet ten, zaproponowany przez KE w połowie września, przewiduje wprowadzenie od 2027 roku zakazu importu do UE rosyjskiego gazu skroplonego. Znalazło się w nim także objęcie koncernów Rosnieft i Gazprom Nieft zakazem transakcji finansowych oraz restrykcje wobec kolejnych statków z tzw. rosyjskiej floty cieni. Aby pakiet mógł wejść w życie, wymagana jest jednomyślna zgoda unijnej "27".