Potwierdza, że organizacja konsekwentnie dąży do zapewnienia wszystkim pracownikom równych szans rozwoju niezależnie od płci.

Pozytywna weryfikacja równości wynagrodzeń

Certyfikat został przyznany na podstawie badania przeprowadzonego przez globalną firmę doradczą PwC, w którym wzięło udział 2800 osób z centrali, centrów logistycznych i spółek Grupy Żabka. Proces obejmował analizę danych, anonimowe ankiety oraz wywiady z pracownikami, zarządem i działem HR. Audyt potwierdził, że luka płacowa w firmie wynosi poniżej 5%, tj. znacznie mniej niż średnia w UE (12,7%) i w Polsce (7,8%).

Pierwszą certyfikację EQUAL-SALARY Foundation Żabka zakończyła z sukcesem już w 2022 r. jako pierwsza polska firma detaliczna. Certyfikat przyznawany jest na trzy lata. Po tym okresie, chcąc potwierdzić równe podejście do sposobu wynagradzania, firma musiała przejść kolejną certyfikację, która wiąże się z ciągłym monitorowaniem i doskonaleniem procesów płacowych.

Możliwości rozwoju dla wszystkich

– Dzięki różnorodności i równości budujemy naszą przewagę konkurencyjną – to one napędzają nas do działania i pozwalają nam się rozwijać. Ponowne uzyskanie certyfikatu EQUAL-SALARY potwierdza, że wynagrodzenia „nie mają płci”. To dla nas ważny sygnał, że tworzymy środowisko, w którym każdy ma równe szanse rozwoju i wpływu. Tak rozumiemy odpowiedzialne przywództwo – mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu, Chief People Officer, Grupa Żabka.

Uzyskany certyfikat to nie tylko potwierdzenie wysokich standardów, ale też znaczący głos w dyskusji o równości płac w biznesie.

– Ten rok jest szczególnie istotny z perspektywy równości płac, a także kwestii związanych z różnorodnością w miejscu pracy, ponieważ wchodzą w życie nowe regulacje polskie i unijne, które dotyczą przedsiębiorców. Tym bardziej cieszy, że są firmy, które kulturę dbania o równość w organizacji w różnych wymiarach wprowadziły już dawno i nadal skutecznie ją realizują. Dzięki temu możemy pokazywać dobre wzorce innym pracodawcom, którzy dopiero zaczynają tę drogę – mówi Katarzyna Komorowska, Partner, PwC Polska.

Odpowiedzialna organizacja w praktyce

Strategia biznesowa Grupy Żabka jest ściśle powiązana z komponentem kulturowym i wpisuje się w filar „Odpowiedzialna organizacja”. Kluczowe znaczenie mają obiektywne kryteria wynagrodzeń – takie jak umiejętności, wyniki oraz wpływ na organizację, które wzmacniają kulturę odpowiedzialności i zaufania, przyciągają talenty oraz sprzyjają budowaniu zaangażowanych zespołów. Przestrzegane są zasady równego traktowania, szacunku dla indywidualności, wyjątkowości oraz różnorodności, która stanowi strategiczny zasób napędzający rozwój i wzmacniający przewagę rynkową.