Osiągnąć sukces w biznesie, ignorując marketing, jest bardzo trudnym zadaniem. Jednak niektórzy przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z jego kluczowego znaczenia dla rozwoju ich działalności, co w większości przypadków prowadzi do upadku firmy. Inni starają się oszczędzać, przesuwając marketing na ostatnie miejsce w planowaniu budżetu. To także nieuchronnie prowadzi biznes do bankructwa. Już osiem lat międzynarodowa firma reklamowa Amillidius pomaga przedsiębiorcom uświadomić i poprawić ich błędy. Korzystając z najbardziej współczesnych narzędzi marketingowych, pomagają firmom zarabiać poprzez promocję marki i produktów oraz profesjonalne podejście do sprzedaży.

Czym Amillidius różni się od swoich konkurentów

Amillidius współpracuje z klientami na całym świecie, wykorzystując możliwości Internetu i swoją sieć biur. Jednym z nich jest przedstawicielstwo w Warszawie. Tutaj, podobnie jak w innych filiach, zwracają dużą uwagę na misję społeczną firmy - prowadzą bezpłatne seminaria na temat marketingu i jego wiodącej roli w promocji i rozkręceniu biznesu. Każdy chętny może zapisać się na nich i dowiedzieć się, jak opracowują się strategie marketingowe i jak zastosowywać narzędzia marketingowe w praktyce. Lektorzy Amillidius, specjaliści z dużym doświadczeniem, dostępnie, na konkretnych przykładach, wyjaśniają, jak znaleźć klientów i osiągnąć sukces bez marnowania pieniędzy.

Założyciel i właściciel firmy Amillidius, Bogdan Terzi, specjalista ds. Marketingu i ekspert biznesowy, uważa, że dzięki wektorowi społecznościowemu firma osiągnęła znaczną część swojego sukcesu. „Wielu firm świadczą usługi marketingowe, a my, oprócz tego, trenujemy myślenie marketingowe u przedsiębiorców. – deklaruje. — Naszym celem jest odwrócić marketing twarzą do ludzi, udowodnić jego wartość dla biznesu i społeczeństwa, a nie tylko sprzedać go”. Dzięki takiemu podejściu, firma Amillidius z pewnością osiąga wiodące pozycje na rynku.

Zysk klienta jest głównym wskaźnikiem wydajności usług

Amillidius zawsze zakłada, że celem biznesu jest zwiększenie zysków. Każde wykonane tutaj działanie daje klientowi odczuwalne rezultaty finansowe na czas. Wszystkie usługi firmy można podzielić na cztery duże grupy:

Branding(Budowanie świadomości marki) — przekształcenie biznesu w markę, która korzysta się z zaufania i autorytetu docelowych odbiorców. Wszystko, zaczynając od opracowania nazwy i stylu firmowego i do szczegółowej strategii marki.

Produkty - opracowanie nowej, a także modyfikacja i uzupełnienie istniejącej linii produktów marki.

Przyciąganie klientów - pozyskiwanie leadów za pomocą różnych narzędzi reklamowych: targetowanie, reklama kontekstowa, programy partnerskie i wielu innych.

Kompleksowe wsparcie dla marki - opracowanie strategii marketingowej, prowadzenie marki zgodnie z tą strategią. Wprowadzenie wizerunku marki do przestrzeni informacyjnej grupy docelowej i promocja produktu. Zwiększenie rozpoznawalności marki i zaufania do niej.

Linie produktów - tworzymy nowe, ulepszamy stare

Opracowanie linii produktów lub zmiana już istniejącej jest popularną usługą w Amillidius. Praca nad tym zadaniem zaczyna się od szczegółowej analizy marketingowej niszy rynkowej klienta i jego konkurentów. Na podstawie wyników określa się, czego potrzebuje docelowa grupa odbiorców, czego brakuje w istniejącym asortymencie towarów lub usług lub jaki powinien być asortyment, jeśli jest to nowy biznes.

Z dziesiątków pomysłów, stworzonych przez grupę fokusową, najlepsze przekształcają się w produkty i są wprowadzane na rynek. Opracowywana jest strategia promocji każdego z produktów, która obejmuje:

opracowanie paszportu produktu zawierającego pełny opis, cechy charakterystyczne i zalety;

określenie pozycjonowania produktu;

definicja grupy docelowej, portret „idealnego” konsumenta;

wyszukiwanie i identyfikacja nowych rynków i najlepszych kanałów sprzedaży;

wskazanie najlepszych narzędzi promocji sprzedaży;

opracowanie i realizacja kampanii reklamowych, działań promocyjnych;

kształtowanie i uzasadnianie ceny produktu na podstawie jego wartości i możliwości odbiorców;

pisanie scenariuszy sprzedaży i odpracowanie sprzeciwu.

W rezultacie nowe produkty zyskują uznanie konsumentów i przewagę nad analogami konkurentów - zaczynają przynosić zyski.

Marketing w Amillidius — Rozwiązywanie problemów i terminowe wykonywanie zadań biznesowych

Bez względu na to, jaką usługę Państwo zamówią w Amillidius, natychmiast uzyskają dokładne przedstawienie o wyniku i czasie jego osiągnięcia. Tutaj nie składają obietnic, koncentrując się na idealnych umowach, których nigdy w życiu nie ma. Tutaj pracują na wynik końcowy, bazując na raportach marketingowych. Zostawiajcie własne kontakty na stronie Amillidius - specjaliści firmy skontaktują się z Państwem i przygotują indywidualną ofertę handlową.