Ale zanim doszło do głosowania nad rekoncesją, regulator jednomyślnie przyjął inną. W pierwszym punkcie stanowi ona, że do koncesji radiowej i telewizyjnej nie ma prawa podmiot z większościowym udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – także pośrednio. To zapis powtarzający główny punkt z uderzającej w TVN poselskiej nowelizacji ustawy o RTV, którą dwa tygodnie temu odrzucił Senat.