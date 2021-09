Zarządzanie kryzysem w Afganistanie jest dyplomatycznym sukcesem władz niewielkiego emiratu. – Żaden kraj nie zrobił więcej niż Katar – mówił niedawno sekretarz stanu USA Antony Blinken. W towarzystwie szefa Pentagonu Lloyda Austina udał się do Ad-Dauhy, by osobiście podziękować jego przywódcom za zaangażowanie. Wcześniej na podobny ruch zdecydowali się Brytyjczycy, którzy do stolicy Kataru wysłali szefa dyplomacji Dominica Raaba.