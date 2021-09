Mamy nowe badania, dosłownie sprzed kilku dni, które to wyraźnie pokazują, choć są różne metodologicznie. To opracowania Jana Gromadzkiego z Instytutu Badań Strukturalnych SGH oraz Filipa Premika z ośrodka GRAPE. Potwierdzają wcześniejsze przewidywania CenEA (Centrum Analiz Ekonomicznych) oraz badania mojego zespołu, wskazujące na spadek podaży pracy wśród kobiet w czasie obowiązywania pierwszej odsłony świadczenia o 2–3 pkt proc. Jednocześnie wskazują, że 500 plus w obecnym kształcie nie ma istotnego wpływu na aktywność zawodową rodziców.