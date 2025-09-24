Nowe stawki wynagrodzeń prezentują się następująco, w zależności od wielkości jednostki samorządu.

Prezydenci miast:

Prezydent m.st. Warszawy może liczyć na maksymalnie 11 680 zł płacy zasadniczej plus 4507 zł dodatku funkcyjnego.

Pozostali prezydenci miast (na prawach powiatu): maksymalnie 11 310 zł wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek funkcyjny dla miast powyżej 300 tys. mieszkańców: 4300 zł.

Dodatek funkcyjny dla miast do 300 tys. mieszkańców: 3650 zł.

Wójtowie i burmistrzowie:

Gminy do 15 tys. mieszkańców: maksymalnie 10 770 zł wynagrodzenia zasadniczego i 3300 zł dodatku funkcyjnego.

Gminy powyżej 100 tys. mieszkańców: maksymalnie 11 310 zł wynagrodzenia zasadniczego i 3650 zł dodatku funkcyjnego (dla gmin powyżej 15 tys. mieszkańców).

Ile zarobią marszałkowie i starostowie? Nowe stawki w samorządach wojewódzkich i powiatowych

Nowelizacja obejmuje także wynagrodzenia na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, również z podziałem na wielkość jednostki.

Marszałkowie województw:

Województwa powyżej 3 mln mieszkańców: maksymalnie 11 680 zł wynagrodzenia zasadniczego i 4500 zł dodatku funkcyjnego.

Województwa do 2 mln mieszkańców: maksymalnie 11 310 zł wynagrodzenia zasadniczego i 4300 zł dodatku funkcyjnego.

Starostowie powiatów:

Powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców: maksymalnie 11 310 zł wynagrodzenia zasadniczego i 3650 zł dodatku funkcyjnego.

Powiaty do 60 tys. mieszkańców: maksymalnie 10 770 zł wynagrodzenia zasadniczego i 3300 zł dodatku funkcyjnego.

Burmistrzowie i zastępcy burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy:

Burmistrzowie dzielnic powyżej 100 tys. mieszkańców: 11 310 zł zasadniczego i 3650 zł funkcyjnego.

Zastępcy burmistrzów dzielnic do 100 tys. mieszkańców: 10 590 zł zasadniczego i 3300 zł funkcyjnego.

Nowe rozporządzenie reguluje również wynagrodzenia dla innych kluczowych stanowisk w samorządach.

Wicemarszałkowie, członkowie zarządów województw i powiatów: Ich maksymalne wynagrodzenia zasadnicze i dodatki funkcyjne również wzrosną, kształtując się w przedziałach od 9540 zł zasadniczego i 3000 zł funkcyjnego (dla członków zarządu województwa do 2 mln mieszkańców) do 11 200 zł zasadniczego i 4500 zł funkcyjnego (dla wicemarszałków województw powyżej 3 mln mieszkańców).

Skarbnicy : Skarbnicy, zarówno miast, gmin, powiatów, jak i województw, również zobaczą podwyżki. Na przykład, Skarbnik m.st. Warszawy może otrzymać do 11 200 zł zasadniczego i 4500 zł funkcyjnego.

Pracownicy pomocy społecznej: Rozporządzenie wprowadza także zmiany w tabeli stanowisk pomocniczych i obsługi, m.in. w zakresie wymagań kwalifikacyjnych dla opiekunów i młodszych opiekunów w jednostkach pomocy społecznej.

Nowe przepisy gwarantują, że wynagrodzenie pracownika samorządowego nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego przed wejściem w życie nowelizacji. Rozporządzenie weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia, a nowe kwoty maksymalnych wynagrodzeń mają zastosowanie od 1 lipca 2025 roku.