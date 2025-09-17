Dla większości zobowiązań wynoszą one 6 lat, dla długów czynszowych – 3 lata, a dla roszczeń wynikających z umowy sprzedaży – 2 lata. A jak wygląda kwestia długu, który został przekazany do komornika?

Przedawnienie długu u komornika – czy to możliwe?

W praktyce, dług przekazany do komornika nie ulega przedawnieniu. Dzieje się tak, ponieważ komornik niezwłocznie podejmuje działania egzekucyjne, co przerywa bieg przedawnienia. Nawet jeśli postępowanie zostanie umorzone z powodu braku możliwości wyegzekwowania należności, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wierzyciel ponownie skieruje sprawę do komornika przed upływem terminu przedawnienia, co ponownie przerwie jego bieg.

Reklama

Czy można umorzyć dług u komornika?

Umorzenie długu u komornika jest możliwe jedynie poprzez zakończenie postępowania egzekucyjnego.

Taka sytuacja może mieć miejsce:

Z mocy prawa – np. w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez dłużnika.

Na wniosek – gdy dłużnik i wierzyciel zawrą ugodę.

Z urzędu – np. jeśli jedna ze stron postępowania nie posiada osobowości prawnej.

Czy dług u komornika można rozłożyć na raty?

Komornik nie ma kompetencji, by decydować o rozłożeniu długu na raty – taka decyzja należy wyłącznie do wierzyciela. Aby rozważyć taką możliwość, dłużnik powinien skontaktować się z wierzycielem i przedstawić swoją propozycję ratalnej spłaty zadłużenia.

Masz dług u komornika? Sprawdź ile dokładnie wynosi

Najprostszym sposobem na sprawdzenie aktualnego stanu zadłużenia jest kontakt z kancelarią komorniczą prowadzącą sprawę. Można to zrobić: