Od 10 lat obserwujemy, jak zmienia się podejście do samych prac remontowych. Coraz częściej inwestorzy wybierają remonty etapowe, skupiając się na pojedynczych pomieszczeniach lub konkretnych zakresach prac, zamiast kompleksowych, wielopokojowych projektów. Wynika to zarówno z ograniczeń budżetowych, jak i dostępności wykwalifikowanych fachowców. Mniejsze, szybciej realizowane projekty pozwalają lepiej kontrolować koszty i minimalizować niedogodności związane z zamieszkaniem podczas remontu - mówi Marta Kaleta-Domaradzka z Oferteo.pl. Eksperci przedstawili, jak zmieniły się koszty remontów mieszkań i domów od 2015 r.

Koszty remontu wzrosły. Nowe stawki

Zgodnie z analizą ekspertów Oferteo.pl, w 2025 roku koszty remontu mieszkania w Polsce są ponad dwa razy wyższe niż dziesięć lat temu.

Średni koszt generalnego remontu mieszkania (za 1 mkw):

2015 r.: 2000–2500 zł/mkw (kompleksowy remont);

2025 r.: od 1500 zł do nawet 5500 zł/mkw.

Eksperci tłumaczą, że robocizna jest główną przyczyną wzrostu kosztów. W 2015 roku godzina pracy kosztowała około 14,83 zł, natomiast w 2025 roku jest to już od 50 do 150 zł. Zespoły fachowców pobierają natomiast średnio 1500 zł za dzień pracy. Główną przyczyną jest brak wykwalifikowanych pracowników na rynku. Choć koszty materiałów budowlanych również wzrosły, to nie w takim stopniu jak koszty pracy. Eksperci zauważają jednak, że na ostateczną cenę remontu coraz większy wpływ mają nowoczesne technologie, takie jak systemy smart home, klimatyzacja, oświetlenie LED czy zaawansowana armatura.

Ceny wybranych usług: