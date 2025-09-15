Rząd wycofuje się z dopłat do rowerów elektrycznych

Rząd wycofuje się z głośno zapowiadanego programu "Mój rower elektryczny", który miał wspierać zakup rowerów elektrycznych dopłatami sięgającymi nawet 50 proc. ceny pojazdu. Jeszcze niedawno obiecywano budżet w wysokości 50 mln zł, jednak program został wstrzymany. Oficjalnym powodem jest stabilizująca reguła wydatkowa, która ogranicza możliwość wprowadzania nowych programów przez państwowe instytucje.

Dlaczego program "Mój rower elektryczny" został wstrzymany?

Jeszcze rok temu zapowiedzi programu wzbudziły ogromne nadzieje. Państwo miało dofinansować zakup elektryków kwotą do 2,5 tys. zł za klasyczny rower i 4,5 tys. zł za rower cargo. Mimo to, wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta powiedział nawiązując do interpelacji poselskiej, tzw. stabilizującą regułę wydatkową.

Jak cytuje Prawo.pl, w odpowiedzi na interpelację czytamy, że z uwagi na objęcie wydatków NFOŚiGW stabilizującą regułą wydatkową zgodnie art. 112 aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych, istnieje konieczność przestrzegania NFOŚiGW limitów w tym zakresie określanych przez ministra finansów i gospodarki. Uruchomienie jakichkolwiek nowych programów NFOŚiGW będzie możliwe przy uwzględnieniu wspomnianych ograniczeń finansowych, mając na względzie całość zobowiązań finansowych NFOŚiGW.

Oznacza to, że resort nie ma obecnie środków na realizację programu.

Stabilizująca reguła wydatkowa - co to jest i jakie ma skutki?

Stabilizująca reguła wydatkowa to mechanizm mający na celu ograniczenie wydatków państwowych instytucji. Jak wskazuje Maciek Stańczyk, ekspert BCC ds. energetyki i transformacji energetycznej, w rozmowie z Prawo.pl, chociaż formalnie obowiązuje od 2023 r., dopiero teraz jest traktowana z pełną powagą z powodu trudnej sytuacji budżetowej.

Decyzja o wstrzymaniu programu "Mój rower elektryczny" to sygnał, że fiskalne cięcia obejmą nie tylko rowery, ale także inne planowane programy. Według eksperta BCC, to nie "afera KPO" jest przyczyną, lecz "twarda arytmetyka finansów publicznych". Potwierdzeniem napiętej sytuacji jest fakt, że agencja ratingowa Fitch obniżyła perspektywę Polski z neutralnej na negatywną.

Przyszłość innych programów dopłat

Wycofanie się z programu dopłat do rowerów elektrycznych może być zwiastunem dalszych cięć. Jak komentuje prawnik, to sygnał, że fiskalne cięcia obejmą nie tylko rowery, ale także inne planowane programy.