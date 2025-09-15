Zgodnie z decyzją Rady Ministrów, w 2026 r. najniższa krajowa wyniesie 4806 zł brutto, co daje około 3600 zł na rękę. To oznacza podwyżkę o 140 zł względem obecnego poziomu, który w 2025 r. wynosi 4666 zł brutto.

Dla porównania – rok temu pensja minimalna wzrosła aż o 366 zł, co było reakcją na prognozowaną inflację. Tegoroczna zmiana to nieco ponad jedna trzecia tamtej podwyżki.

Minimalne wynagrodzenie 2026. Już wiadomo, ile wyniesie najniższa krajowa w 2026

Początkowo Ministerstwo Rodziny, kierowane przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, proponowało, by minimalna pensja wynosiła 5020 zł, a potem zredukowało tę propozycję do 4980 zł. Ostateczna decyzja o 4806 zł ma stanowić kompromis między propozycjami pracodawców a postulatami związków zawodowych.

"To wyjście kompromisowe między oczekiwaniami związkowców a pracodawców" — czytamy w komunikacie rządu.

Nowa stawka obejmie ponad 3 miliony osób — według danych GUS to około 15 proc. wszystkich zatrudnionych w Polsce.

