Zgodnie z decyzją Rady Ministrów, w 2026 r. najniższa krajowa wyniesie 4806 zł brutto, co daje około 3600 zł na rękę. To oznacza podwyżkę o 140 zł względem obecnego poziomu, który w 2025 r. wynosi 4666 zł brutto.
Dla porównania – rok temu pensja minimalna wzrosła aż o 366 zł, co było reakcją na prognozowaną inflację. Tegoroczna zmiana to nieco ponad jedna trzecia tamtej podwyżki.
Minimalne wynagrodzenie 2026. Już wiadomo, ile wyniesie najniższa krajowa w 2026
Początkowo Ministerstwo Rodziny, kierowane przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, proponowało, by minimalna pensja wynosiła 5020 zł, a potem zredukowało tę propozycję do 4980 zł. Ostateczna decyzja o 4806 zł ma stanowić kompromis między propozycjami pracodawców a postulatami związków zawodowych.
"To wyjście kompromisowe między oczekiwaniami związkowców a pracodawców" — czytamy w komunikacie rządu.
Nowa stawka obejmie ponad 3 miliony osób — według danych GUS to około 15 proc. wszystkich zatrudnionych w Polsce.
Źródło: MEDIA, PAP, Businessinsider.com.pl
