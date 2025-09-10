Drony nad Polską osłabiają złotego

Niezidentyfikowane drony nad Polską wywołały reakcję na rynku walutowym. Złoty osłabił się w środę rano w stosunku do głównych walut. Jak stwierdzili ekonomiści Banku Millennium, "kolejne przekroczenie polskiej granicy, tym razem przez większą liczbę rosyjskich dronów i operacja wojskowa mająca na celu ich eliminację, a także zamknięcie granicy z Białorusią w związku z ćwiczeniami Zapad oznacza pewien wzrost ryzyka geopolitycznego, które może przekładać się negatywnie na złotego."

Ekonomiści Banku Millennium zauważyli, że chociaż reakcja złotego była początkowo ograniczona, kurs euro do złotego (EUR/PLN) skierował się w górę. Jak podaje portal tvn24.pl, w poniedziałek około godziny 9:15, kursy głównych walut kształtowały się następująco:

Euro: prawie 4,26 zł

Dolar: niemal 3,65 zł

Frank szwajcarski: 4,56 zł

Funt brytyjski: 4,93 zł

Oprócz napięć geopolitycznych, ekonomiści wskazali również na inne czynniki, które mogły wpłynąć na osłabienie polskiego rynku długu, w tym nadchodzącą aukcję obligacji oraz decyzję agencji Fitch, a także ogólną sytuację na europejskim rynku długu.

Rosyjskie drony nad Polską

Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało w komunikacie, że w nocy w trakcie ataku Rosji na terytorium Ukrainy, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

"Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną, została zestrzelona" - napisano w komunikacie.

"Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a polskie i sojusznicze siły i środki pozostają w pełnej gotowości do dalszej działalności" - komentuje wojsko.