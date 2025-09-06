Autorzy raportu zauważyli, że dysproporcje cenowe widoczne są również grupie średnich miast. Z analizy ofert prezentowanych w serwisach nieruchomościowych Grupy Morizon-Gratka wynika, że najdroższym miastem z drugiej dziesiątki pod względem liczby mieszkańców jest ponad 240-tysięczna Gdynia, gdzie średnia cena metra kwadratowego wynosi 13650 zł, czyli o 60 proc. więcej niż w prawie trzykrotnie większej Łodzi. Tam za metr kwadratowy trzeba zapłacić przeciętnie 8512 zł.

Niesamowity zwrot na rynku nieruchomości. Metr mieszkania trzy razy tańszy niż w stolicy

Z kolei średnio o 1/4 tańsze niż w Gdyni są mieszkania w Rzeszowie. W stolicy Podkarpacia średnia cena metra używanego mieszkania kształtowała się w lipcu br. na poziomie 10433 zł, czyli o 19,9 proc. więcej niż przed trzema laty.

Trzecim miastem pod względem średniej ceny mieszkań z drugiej dziesiątki największych ośrodków w Polsce są Kielce - 9555 zł/mkw., zaś na czwartym miejscu uplasował się Toruń - 9459 zł/mkw. Za przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które wg GUS wyniosło w lipcu 2025 r. ok. 6400 zł netto, można tam kupić ok. 0,67 mkw. mieszkania.

Zdecydowanie korzystniejsza relacja przeciętnego wynagrodzenia do ceny metra używanego mieszkania jest w trzynastej pod względem liczby mieszkańców Częstochowie. Z raportu wynika, że przeciętna pensja netto wystarczyłaby tam na zakup 0,93 mkw. mieszkania z rynku wtórnego.

Najtańszym miastem z drugiej dziesiątki największych w Polsce ośrodków jest liczący blisko 186 tys. mieszkańców Sosnowiec, w którym średnia cena metra kwadratowego mieszkania z drugiej ręki jest trzykrotnie niższa niż w Warszawie i wynosi 5836 zł/mkw. Za jedną średnią pensję można kupić w Sosnowcu ponad metr kwadratowy przeciętnego mieszkania na rynku wtórnym.