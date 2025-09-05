Kto może skorzystać z dotacji?
Nabór, który ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), jest przeznaczony głównie dla miast. Beneficjentami mogą być:
- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
- jednostki organizacyjne działające w imieniu JST,
- podmioty świadczące usługi publiczne na rzecz samorządów.
Dotacje są skierowane do miast średnich, powyżej 20 tysięcy mieszkańców, a także do stolic powiatów, które mają od 15 do 20 tysięcy mieszkańców. Wykluczone są miasta, które już korzystają z podobnego wsparcia w ramach programu FEPW 2021-2027.
Czym są miejskie plany adaptacji?
MPA to dokumenty strategiczne, które pomagają miastom przygotować się na wyzwania klimatyczne. Zawierają one konkretne rozwiązania dopasowane do lokalnych warunków, takie jak:
- koncepcje zazieleniania miast,
- plany zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.
Podstawą do ich stworzenia są szczegółowe analizy zjawisk pogodowych i hydrologicznych, a także prognozy zmian klimatu. Pozwala to na identyfikację ryzyka i szans, jakie te zmiany niosą dla danego terenu.
Szczegóły finansowania - do kiedy wnioski?
Całkowity budżet naboru z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027 wynosi 10 milionów złotych. Poziom dofinansowania może sięgnąć do 79,71 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
Wnioski o dotacje należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021, a termin upływa 31 grudnia 2025 roku.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję