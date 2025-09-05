Kto może skorzystać z dotacji?

Nabór, który ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), jest przeznaczony głównie dla miast. Beneficjentami mogą być:

Reklama

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

jednostki organizacyjne działające w imieniu JST,

podmioty świadczące usługi publiczne na rzecz samorządów.

Dotacje są skierowane do miast średnich, powyżej 20 tysięcy mieszkańców, a także do stolic powiatów, które mają od 15 do 20 tysięcy mieszkańców. Wykluczone są miasta, które już korzystają z podobnego wsparcia w ramach programu FEPW 2021-2027.

Czym są miejskie plany adaptacji?

MPA to dokumenty strategiczne, które pomagają miastom przygotować się na wyzwania klimatyczne. Zawierają one konkretne rozwiązania dopasowane do lokalnych warunków, takie jak:

koncepcje zazieleniania miast,

plany zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.

Podstawą do ich stworzenia są szczegółowe analizy zjawisk pogodowych i hydrologicznych, a także prognozy zmian klimatu. Pozwala to na identyfikację ryzyka i szans, jakie te zmiany niosą dla danego terenu.

Szczegóły finansowania - do kiedy wnioski?

Całkowity budżet naboru z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027 wynosi 10 milionów złotych. Poziom dofinansowania może sięgnąć do 79,71 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Wnioski o dotacje należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021, a termin upływa 31 grudnia 2025 roku.