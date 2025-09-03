Niższe wynagrodzenia. Zmiany od 1 września 2025

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, młodociani pracownicy, czyli osoby w wieku od 15 do 18 lat, mają prawo do wynagrodzenia w okresie nauki zawodu lub przyuczenia do konkretnej pracy. Jednak, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i doniesień portalu Strefa Biznesu, od 1 września 2025 roku ich minimalne zarobki ulegną obniżeniu. Dlaczego tak się dzieje i jak obliczane są nowe stawki?

Reklama

Zmiany w Kodeksie pracy a wynagrodzenia młodocianych

Kodeks pracy traktuje zatrudnienie młodocianych jako przygotowanie do zawodu. Oznacza to, że ich praca ma na celu zdobywanie kwalifikacji. Wynagrodzenie takich osób jest ściśle powiązane z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, ogłaszanym co kwartał przez GUS. Zgodnie z tym mechanizmem, pensje są ustalone jako procent od tej kwoty.

W drugim kwartale 2025 roku przeciętne wynagrodzenie spadło do 8748,63 zł. To właśnie ten spadek jest bezpośrednią przyczyną obniżenia minimalnych stawek dla młodych pracowników.

Ile wyniosą nowe stawki?

Minimalne wynagrodzenie dla młodocianych zależy od etapu nauki, w którym się znajdują:

Pierwszy rok nauki (lub pierwsza klasa szkoły branżowej): Minimalna pensja spadnie z 716,98 zł do 699,89 zł. Stanowi to 8 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

zł. Stanowi to 8 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Drugi rok nauki (lub druga klasa szkoły branżowej): Młodociani otrzymają nie mniej niż 787,38 zł, czyli 9 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie stawka wynosi 806,61 zł.

czyli 9 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie stawka wynosi Trzeci rok nauki (lub trzecia klasa szkoły branżowej): Ich wynagrodzenie spadnie z 896,23 zł do 874,86 zł, co odpowiada 10 proc. przeciętnej pensji.

Należy pamiętać, że podane stawki są minimalne. Pracodawca może oczywiście wypłacić wyższą kwotę, jeśli chce docenić pracę młodego pracownika.

Przyuczenie do zawodu - też spadek

Zmiany dotkną również tych, którzy odbywają przyuczenie do wykonywania konkretnej pracy. Ich minimalne wynagrodzenie jest liczone jako 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 września ich pensja spadnie do 612,40 zł.