"5 mld zł na budownictwo społeczne. To aż 2,5 razy więcej niż w tym roku" - brzmi wpis szefowej MFiPR.

Przed rozpoczęciem posiedzenia rządu, poświęconego projektowi przyszłorocznego budżetu premier Donald Tusk stwierdził, że jest to budżet "przełomowy" i "rekordowy pod wieloma względami", ale jednocześnie trudny.

Budżet na 2026 przyjęty

Rząd przyjął wstępną wersję budżetu na rok 2026. Ten budżet trafi jutro do Rady Dialogu Społecznego. […] W przyjętym przez nas w ustawie budżetowej na rok 2026 w scenariuszu makroekonomicznym wzrost gospodarczy w przyszłym roku wyniesie 3,5 proc. - powiedział Domański podczas konferencji prasowej.

W tym roku rząd oczekuje wzrostu dynamiki PKB o 3,4 proc. Polska to w tej chwili najszybciej rosnąca duża unijna gospodarka, podkreślił minister.

Z kolei inflacja - ta inflacja CPI - w przyszłym roku średniorocznie będzie na poziomie 3%. Przy prognozowanym przez nas wzroście wynagrodzeń o 6,4 proc. oznacza to, że kolejny raz realna wartość wynagrodzeń Polaków wyraźnie wzrośnie - dodał minister.

Premier Donald Tusk zapowiedział dziś, że deficyt w projekcie budżetu na 2026 r. będzie wysoki, "za wysoki, by być szczęśliwym", ale obejmuje on m.in. 200 mld zł wydatków na obronność.

W połowie czerwca Rada Ministrów przyjęła założenia projektu budżetu państwa na rok 2026, zakładające wzrost PKB na poziomie 3,5 proc. oraz średnioroczną inflację w wysokości 3 proc.. Zgodnie z propozycją, płace w "budżetówce" mają wzrosnąć w 2026 roku o 3 proc., zaś stopa bezrobocia rejestrowanego (na koniec roku) - 4,9 proc..