Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ocenił, że za 5-6 lat Polska dogoni Wielką Brytanię według PKB per capita skorygowanym o poziom cen.

Domański: Cały świat patrzy na Polskę

Przyjmuję to wyzwanie: 5-6 lat na dogonienie UK w PKB per capita skorygowanym o poziom cen, czyli w tym wskaźniku, w którym w zeszłym roku wyprzedziliśmy Japonię. Cały świat patrzy na Polskę, na polskie firmy i polskich przedsiębiorców. Za pięć lat dogonimy Wielką Brytanię – mówił Domański na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Reklama

Dodał, że w 2025 r. indeks giełdowy WIG wzrósł o 47 proc., co jest najlepszym wynikiem w XXI w. Liderem tego wzrostu były spółki kontrolowane przez Skarb Państwa. To dowód na poprawę jakości zarządzania w tych podmiotach – skomentował minister. Ocenił, że w zeszłym roku zanotowano na rynkach europejskich rekordową liczbę fuzji i przejęć z udziałem polskich podmiotów.

"Polska w gospodarczej ekstraklasie"

W ciągu dwóch lat odbudowaliśmy stabilność gospodarczą, wzrost PKB pracował dla polskich rodzin. Polska wróciła na ścieżkę rozwoju i odzyskała miejsce w gospodarczej ekstraklasie – oświadczył Domański.

Opowiedział o powołanej niedawno Radzie Przyszłości, dodał że w pierwszych miesiącach działania skupi się na sektorze kosmicznym i AI, oraz na skróceniu czasu od pomysłu do wdrożenia rynkowego. Głównym zadaniem Rady jest budowanie suwerenności technologicznej Polski.