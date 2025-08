Choć statystyki pokazują spadek inflacji do 3,1 proc. w lipcu, co premier Donald Tusk określił jako zwycięstwo nad drożyzną, rzeczywistość dla wielu Polaków może okazać się bardziej skomplikowana. Nadchodzące miesiące, a zwłaszcza rok 2026, mogą przynieść serię podwyżek, które boleśnie odczują domowe budżety. Ale co dokładnie się może zmienić?