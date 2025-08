Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, 12 czerwca 2025 roku, przyjęło stanowisko w sprawie wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, wzywając do pilnych zmian legislacyjnych. Powiaty wskazują na dwie główne przyczyny problemu:

Wadliwy mechanizm ustawy płacowej: Ustawa z 8 czerwca 2017 roku, która ustala najniższe wynagrodzenia zasadnicze w podmiotach leczniczych, opiera się na współczynnikach odnoszonych do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. ZPP argumentuje, że ta wartość jest zawyżona przez wysokie zarobki niewielkiej grupy osób (mediana wynagrodzeń jest o 20 proc. niższa). Co więcej, przeciętne wynagrodzenie uwzględnia wszystkie składowe (w tym "trzynastki"), podczas gdy dla pracowników ochrony zdrowia stanowi bazę do wyliczenia samego wynagrodzenia zasadniczego, od którego nalicza się inne dodatki. To sprawia, że szpitale powiatowe płacą wynagrodzenia znacznie wyższe niż lokalne stawki rynkowe, co negatywnie wpływa również na obsadę w sektorze pomocy społecznej.

Brak górnego limitu wynagrodzeń i stawek kontraktów: ZPP podkreśla, że w publicznej służbie zdrowia, finansowanej ze środków publicznych, brakuje tzw. "górnych widełek" dla wynagrodzeń, zwłaszcza lekarzy. Szpitale, z powodu braku personelu, są zmuszone płacić każdą stawkę, a dyrektorzy szpitali często doświadczają "szantażu" ze strony zespołów lekarskich. Powiaty wskazują, że miesięczne wynagrodzenia rzędu 70-80 tys. złotych i więcej, finansowane ze składek zdrowotnych, są nie do przyjęcia.

ZPP podsumowuje, że "lwia część środków Narodowego Funduszu Zdrowia jest przeznaczana na finansowanie kosztów pracy", co uniemożliwia inwestycje w infrastrukturę, sprzęt i nowe terapie. Wzywają do adekwatnego podniesienia środków trafiających do podmiotów leczniczych, w skali odpowiadającej skutkom podwyżek wynagrodzeń od 1 lipca 2025 roku.

Ministerstwo Zdrowia odpowiada

W odpowiedzi na stanowisko ZPP, Podsekretarz Stanu Jerzy Szafranowicz z Ministerstwa Zdrowia podkreśla, że resort prowadzi stały dialog z partnerami społecznymi w ramach branżowego Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Kwestie systemowego kształtowania wynagrodzeń i funkcjonowania ustawy płacowej są stałym punktem każdego posiedzenia Zespołu. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło już propozycje kierunków zmian w ustawie o najniższych wynagrodzeniach:

Zmiana wskaźnika waloryzacji: Utrzymanie waloryzacji najniższych wynagrodzeń, ale w oparciu o zmieniony wskaźnik, np. wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej lub wskaźnik waloryzacji emerytur i rent.

Zmniejszenie dysproporcji: Zmniejszenie różnic między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym dla poszczególnych grup zawodowych.

Dostosowanie terminów: Dopasowanie terminów wzrostów najniższych wynagrodzeń do kalendarza przygotowywania budżetu państwa, NFZ i podmiotów leczniczych.

Zarówno strona związkowa, jak i pracodawcy uznali za niezbędne, aby dalsze rozmowy obejmowały rekompensowanie ze środków publicznych wynagrodzeń kontraktowych.

Nowe zasady dla kontraktów medycznych

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło również wstępne propozycje regulacji kontraktów dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki szpitalnej:

Umowy tylko z osobą fizyczną: Odejście od kontraktów zawieranych z podmiotami zbiorowymi (spółki, podmioty lecznicze) na rzecz umów bezpośrednio z osobą wykonującą zawód medyczny.

Zatrudnienie w ordynacji: W ramach normalnej ordynacji (wykonywanie procedur zabiegowych) dopuszczalne jest zatrudnienie na podstawie kontraktu pod warunkiem równowartości co najmniej połowy etatu.

Dyżury ratujące życie: W ramach ordynacji dyżurowej (poza normalną ordynacją) dopuszczalne jest wykonywanie wyłącznie procedur ratujących życie.

Istotne postanowienia: Określenie kluczowych postanowień w każdej umowie kontraktowej.

Obowiązek sprawozdawczości: Świadczeniodawcy będą musieli sprawozdawać do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydatki na umowy B2B (biznes do biznesu) w sprawozdaniu finansowym szpitala, wraz z numerami prawa wykonywania zawodu medyka.

Resort podkreśla, że nowe regulacje mają służyć poprawie jakości opieki nad pacjentami i nie spowodują pogorszenia dostępności do świadczeń.