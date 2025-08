Jak działają wypłaty 800 plus?

Świadczenie 800 plus jest wypłacane przez ZUS. W przeciwieństwie do poprzednich lat, wnioski składa się wyłącznie drogą elektroniczną, a przelewy realizowane są bezgotówkowo na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego. Zgodnie z oficjalnymi informacjami ZUS, wypłaty następują w stałych, z góry ustalonych terminach.

Reklama

Terminy wypłat 800 plus w sierpniu 2025

ZUS ustalił harmonogram wypłat 800 plus na 2025 rok. Oczywiście daty są stałe, ale w niektórych przypadkach mogą ulec przesunięciu, jeśli ustalony dzień wypada w weekend lub święto. Wypłaty świadczenia są realizowane w następujących dniach miesiąca: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20., 22. dnia każdego miesiąca.

Mając na uwadze, że 2. sierpnia 2025 roku wypadł w sobotę, a 3. sierpnia w niedzielę, ZUS mógł przesunąć wypłaty z tych dni na najbliższy dzień roboczy. Podobnie jest z innymi datami.

Najważniejsze daty wypłat 800 plus w sierpniu 2025 roku:

4 sierpnia 2025 (poniedziałek): Przelewy dla osób, których termin wypłaty przypadał na 2 i 4 sierpnia.

(poniedziałek): Przelewy dla osób, których termin wypłaty przypadał na 2 i 4 sierpnia. 7 sierpnia 2025 (czwartek): Regularna wypłata.

(czwartek): Regularna wypłata. 9 sierpnia 2025 (sobota): Przelewy z tego dnia mogą zostać zrealizowane w piątek, 8 sierpnia.

(sobota): Przelewy z tego dnia mogą zostać zrealizowane w piątek, 8 sierpnia. 12 sierpnia 2025 (wtorek): Regularna wypłata.

(wtorek): Regularna wypłata. 14 sierpnia 2025 (czwartek): Regularna wypłata.

(czwartek): Regularna wypłata. 16 sierpnia 2025 (sobota): Przelewy z tego dnia mogą zostać zrealizowane 13 sierpnia ponieważ, 15 sierpnia wypada w piątek - a to dzień ustawowo wolny od pracy.

(sobota): Przelewy z tego dnia mogą zostać zrealizowane 13 sierpnia ponieważ, 15 sierpnia wypada w piątek - a to dzień ustawowo wolny od pracy. 18 sierpnia 2025 (poniedziałek): Przelewy dla osób, których termin wypłaty przypadał na 16 i 18 sierpnia.

(poniedziałek): Przelewy dla osób, których termin wypłaty przypadał na 16 i 18 sierpnia. 20 sierpnia 2025 (środa): Regularna wypłata.

(środa): Regularna wypłata. 22 sierpnia 2025 (piątek): Regularna wypłata.

Warto pamiętać, że podane daty są orientacyjne. Faktyczna data wpływu na konto bankowe zależy od banku, w którym prowadzisz rachunek. Zazwyczaj przelew jest księgowany w ciągu 1-2 dni roboczych od daty wysłania przez ZUS.

Kiedy otrzymasz pierwszy przelew?

Dla nowych wnioskodawców, którzy dopiero co złożyli wniosek o 800 plus, kluczowy jest termin jego złożenia. Wypłaty świadczenia następują po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. ZUS ma na to do 30 dni. Pierwszy przelew obejmuje zwykle świadczenie za kilka miesięcy, licząc od momentu spełnienia warunków, w tym od miesiąca złożenia wniosku.