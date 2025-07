W obradach w nowoczesnym centrum kongresowym La Nuvola w rzymskiej dzielnicy EUR uczestniczyć będzie około 3500 osób.

To czwarta doroczna edycja konferencji na wysokim szczeblu, po spotkaniach w szwajcarskim Lugano, Londynie i Berlinie. Ich celem jest wspieranie szybkiej odbudowy i ożywienia oraz modernizacji Ukrainy, która ponad trzy lata temu stała się celem rosyjskiej inwazji, a także uwrażliwienie światowej opinii publicznej na konieczność udzielenia pomocy Kijowowi oraz zmobilizowanie wysiłków i zagranicznych inwestycji do takich działań.

500 mld euro do rozdania? Rusza globalne forum odbudowy Ukrainy

Przedstawiony ma zostać postęp w realizacji reform w Ukrainie, głównie w kontekście jej aspiracji przystąpienia do Unii Europejskiej.

Reklama

Wśród uczestników rzymskiego spotkania będzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, kanclerz Niemiec Friedrich Merz i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Stany Zjednoczone będzie reprezentował specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa do spraw Ukrainy Keith Kellogg.

Wśród nieobecnych włoski dziennik "Il Sole 24 Ore" wymienił prezydenta Francji Emmanuela Macrona i premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. W czwartek pod Londynem odbędzie się spotkanie liderów tzw. koalicji chętnych, czyli grupy krajów zachodnich deklarujących wsparcie dla Kijowa.

Niektórzy przywódcy, wśród nich Zełenski, mają połączyć się z nimi zdalnie z Rzymu.

Reklama

Do stolicy Włoch przybędą przedstawiciele około 2 tys. firm z całego świata, w tym 500 włoskich. Będą też przedstawiciele parlamentów, stowarzyszeń i organizacji obywatelskich.

Obrady konferencji, współorganizowanej przez Włochy i Ukrainę, otworzy w czwartek rano premierka Włoch Giorgia Meloni. Tematykę rozmów podzielono na cztery wymiary: biznesowy, ludzki, lokalny i regionalny, a ponadto unijny.

Włoska prasa podkreśla, że wśród priorytetów dwóch dni debat, narad i spotkań jest stworzenie warunków sprzyjających inwestycjom w Ukrainie.

Prowadzone będą rozmowy o podstawowych wyzwaniach, jakimi są bezpieczeństwo, dostęp do finansowania i ubezpieczeń oraz uproszczenie reguł, a także o strategicznych gałęziach przemysłu, transformacji energetycznej i ukraińskich złożach minerałów.

Ludzki aspekt odbudowy kraju obejmuje kwestie takie jak społeczne uczestnictwo w tym procesie i ponowną integrację osób wysiedlonych, uchodźców i weteranów, oraz powrót Ukraińców z zagranicy. Omawiana będzie sprawa kompleksowej pomocy, w tym opieki zdrowotnej, dla osób dotkniętych skutkami rosyjskiej inwazji.

Następna kwestia to udział lokalnych władz w procesie odbudowy kraju, ich możliwości administracyjnych oraz przejrzystości wszystkich działań.

Mowa będzie też o dążeniu Ukrainy do UE i związanych z tym reformach.

W La Nuvola odbędą się jednocześnie targi biznesowe, które mają umożliwić firmom ukraińskim, włoskim i z innych krajów rozmowy na temat współpracy i zawarcie porozumień w tej sprawie.

Obecny będzie Team Poland - nowa inicjatywa na rzecz umocnienia polsko-ukraińskiego handlu i inwestycji. Wśród jej inicjatorów są: Polski Fundusz Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Agencja Rozwoju Przemysłu.

Przedstawiciele rządów i biznesu będą dyskutować o odbudowie Ukrainy w czasie, gdy zawieszenie broni nadal nie jest w zasięgu ręki - odnotowuje włoska prasa.

Agencja Ansa zaznacza, że obecna sytuacja na froncie sprawiła, że we włoskim rządzie, współgospodarzu spotkania, zgasła nadzieja na to, że rzymska konferencja doprowadzi do otwarcia nowego rozdziału dla Ukrainy.

Szef włoskiego MSZ, wicepremier Antonio Tajani wyraził opinię, że wraz z pomocą militarną dla tego kraju powinna iść współpraca w wymiarze cywilnym. Jak podkreślił, chodzi o to, by dać nadzieję narodowi i pomóc społeczeństwu na jego drodze do członkostwa w UE.

"Wspieranie Ukrainy to obowiązek, ale też nadzwyczajna szansa na wspólny wzrost" - oświadczył szef włoskiej dyplomacji.

Tajani przypomniał najnowsze dane Banku Światowego, według których łączny koszt odbudowy Ukrainy szacowany jest na 500 mld euro.