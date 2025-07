Rekordowe podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2025. Nawet o 1000 zł

Wysokość płac minimalnych w ochronie zdrowia określa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. To wypadkowa współczynnika przypisanego danej grupie zawodowej i podawanej przez GUS kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Wynagrodzenie to wzrosło z 7155,48 zł brutto w 2023 r. do 8181,72 zł brutto w 2024 r., czyli o 1026,24 zł (14,34 proc.).

Oznacza to, że zasadnicze wynagrodzenie (bez dodatków, np. za pracę w niedzielę i święta) lekarza albo lekarza dentysty ze specjalizacją, który pobiera pensję minimalną, wzrosło 1 lipca do 11 863,49 zł brutto (z 10 375,44 zł brutto). Minimalna pensja zasadnicza lekarza, dentysty bez specjalizacji, wynosi 9736,24 zł brutto (wcześniej: 8515,02 zł brutto). Z kolei wynagrodzenie minimalne stażysty wzrosło do 7772,63 zł brutto (z 6797,7 zł brutto).

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny z wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją otrzymają 10 554,41 zł brutto (wcześniej – 9230,56 zł brutto). Do takiej kwoty wzrosła także minimalna pensja zasadnicza pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa (lub położnej) i specjalizacją.

Osoby wykonujące te zawody, mające wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim, ale bez specjalizacji, a także pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, pielęgniarki i położne z wykształceniem średnim i specjalizacją otrzymają minimum 8345,35 zł brutto (to wzrost z 7298,58 zł brutto).

Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny z wykształceniem na poziomie studiów I stopnia, a także fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wykształceniem średnim, pielęgniarka i położna z takim wykształceniem, ale bez specjalizacji, otrzymają wynagrodzenie minimalne w wysokości 7690,81 zł brutto (to wzrost z 6726,15 zł brutto).

Pozostali pracownicy wykonujący zawody medyczne z wykształceniem średnim i opiekunowie medyczni otrzymają pensję minimalną w wysokości 7036,27 zł brutto (to wzrost z 6153,71 zł brutto).

Pracownicy działalności podstawowej z wykształceniem wyższym zarobią minimum 8181,72 zł brutto (wcześniej – 7155,48 zł brutto); z wykształceniem średnim: 6381,74 zł brutto (wcześniej: 5581,27 zł brutto); z wykształceniem poniżej średniego: 5318,12 zł brutto (wcześniej: 4651,06 zł brutto).

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało w ubiegłym tygodniu blisko 18 mld zł w okresie 12 miesięcy dla podmiotów leczniczych na sfinansowanie lipcowych podwyżek płac minimalnych pracowników oraz na zwiększenie dostępności do świadczeń. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OSPSP) w najbliższych tygodniach mają przedstawić analizę propozycji MZ, w tym algorytmu podziału kwot między szpitale.