Ceny tegorocznych nowalijek zaskakują

Eksperci porównali medianę cen od 1 do 20 maja 2023, 2024 i 2025 r. dla takich produktów jak: rzodkiewka, rabarbar, koper, szczypiorek, cebula dymka, botwinka, sałata, kalarepa, ogórek. Co na ich temat mówią dane z paragonów?

Rzodkiewka i rabarbar – ceny tych warzyw wystrzeliły

Jak pokazuje badanie, wśród analizowanych produktów, w ciągu ostatnich dwóch lat najbardziej podrożała rzodkiewka. W tym przypadku mediana cen w maju 2025 r. osiągnęła poziom 2,99 zł za pęczek. Oznacza to wzrost o ok. 20 proc. w porównaniu do dwóch poprzednich lat, kiedy utrzymywała się na poziomie 2,49 zł. Podobna tendencja widoczna jest w przypadku rabarbaru. Mediana cen za pęczek tego warzywa w dwóch poprzednich latach wynosiła 8,99 zł. W bieżącym roku możemy się spodziewać znacznie wyższej ceny. Mediana cen na paragonach wskazuje na 9,99 zł za pęczek, co oznacza skok aż o 11 proc.

Badanie przyniosło też pozytywne wieści. Jakie?

Ogórek gruntowy tańszy o ok. 31 proc.

Niektóre produkty w 2025 r. są wyraźnie tańsze niż w analogicznym okresie 2023 r. Co może zaskakiwać w kontekście inflacyjnych trendów. Ogórek gruntowy, za którego kilogram jeszcze dwa lata temu płaciliśmy ok. 12,99 zł, w bieżącym roku odnotował spadek aż o 31 proc. W tym roku cena za kilogram tego warzywa wynosi ok. 8,99 zł.

Z kolei kalarepa odnotowała, spadek o 14 proc. W 2023 r. za 1 sztukę kalarepy mogliśmy zapłacić nawet 3,49 zł, natomiast w tym roku za to samo warzywo wydamy ok. 2,99 zł/szt. W przypadku sałaty masłowej odnotowano minimalny spadek, który wynosi 1 proc. (z 3,99 zł/szt. w 2023 na 3,96 zł/szt. w 2025 r.)

Część produktów zachowała stabilne ceny. Koper, szczypiorek, cebula dymka oraz botwinka utrzymują taki sam poziom cenowy już od dwóch lat

Spośród dziewięciu ujętych w analizie produktów, tylko w dwóch przypadkach odnotowaliśmy wzrost cen. Pozostałe warzywa utrzymały swoją cenę lub znacznie potaniały – zauważa Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. To pierwsze tak dobre informacje od dłuższego czasu. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do stałych wzrostów cen. Należy pamiętać, że sektor rolny charakteryzuje się dużą zmiennością. Na poziom cen wpływają nie tylko warunki atmosferyczne, ale również koszty produkcji i dostępność towarów z importu. Te czynniki mogą dyktować ceny warzyw w kolejnych miesiącach. Faktem jest, że maju 2025 r. suma ujętych w badaniu produktów potaniała o ok. 7 proc. w porównaniu do maja 2023 r. – dodaje.