Część emerytów może ubiegać się o specjalny dodatek emerytalny, który od marca 2025 roku wzrósł do 348,22 zł. To istotne wsparcie dla emerytów, którzy pełnili kiedyś ważną rolę na rzecz niepodległej Polski. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z tego dodatku, jakie warunki trzeba spełnić i jak złożyć wniosek, aby otrzymać przelew z ZUS.

Dodatek kombatancki został wprowadzony ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Świadczenie to ma na celu dodatkowe wsparcie finansowe dla osób, które poniosły określone zasługi w walce o niepodległość lub stały się ofiarami represji wojennych.

Prawo do ubieganie się o dodatek kombatancki mają:

osoby uprawnione do pobierania emerytur lub rent uznane za kombatantów decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dodatek kombatancki przyznawany jest niezależnie od innych świadczeń emerytalno-rentowych i nie wpływa na ich wysokość. Oznacza to, że nie jest on uwzględniany przy obliczaniu wysokości tych świadczeń.

Co w przypadku, gdy osoba uprawiona do dodatku kombatanckiego pobiera dodatek z tytułu tajnego uczenia? Wówczas przepisy dają możliwość wyboru. Osoba zainteresowana może wybrać ten dodatek emerytalny, który jest wyższy lub który uzna za bardziej korzystny. Przypomnijmy, że wysokość dodatku z tytuły tajnego nauczenia w 2025 roku wynosi tyle samo, co dodatek kombatancki.

Od marca 2025 r. dodatek kombatancki wynosi 348,22 zł, co jest efektem corocznej waloryzacji emerytur i rent. Wskaźnik waloryzacji na ten rok wyniósł 105,5%, zgodnie z komunikatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 14 lutego 2025 r. (M.P. 2025 poz. 129).

Dodatek kombatancki przyznawany jest w drodze decyzji i wypłaca go Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Aby ubiegać się o dodatek kombatancki, należy złożyć następujące dokumenty:

wniosek o przyznanie dodatku kombatanckiego,

decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wniosek o dodatek kombatancki może pobrać ze strony ZUS (TUTAJ). Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS. Wniosek można złożyć:

osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu),

pocztą lub przez ePUAP.

Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

