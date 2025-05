ZUS apeluje o wnioski o 800 plus na nowy okres

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina rodzicom i opiekunom o konieczności złożenia wniosków o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca 2025 roku do 31 maja 2026 roku.

Reklama

Czas na wnioski do końca maja

ZUS przyjmuje wnioski wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia, bankowość elektroniczną oraz aplikację mobilną mZUS. Osoby, które złożą poprawnie wypełniony wniosek do 31 maja 2025 roku, otrzymają świadczenie za nowy okres bez żadnej przerwy w wypłatach. "Rodzice i opiekunowie, którzy jeszcze nie złożyli wniosków o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres, powinni zrobić to jak najszybciej. 31 maja kończy się okres wypłat na podstawie wniosków z ubiegłego roku - przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych."

Późniejsze złożenie wniosku z wyrównaniem lub od daty złożenia

Reklama

Rodzice, którzy złożą wniosek od 1 maja do 30 czerwca 2025 roku, otrzymają wypłatę z wyrównaniem od czerwca. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po 30 czerwca 2025 roku, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym wniosek wpłynie do ZUS.

W przypadku pytań lub problemów z obsługą platform elektronicznych, ZUS zachęca do kontaktu z infolinią pod numerem (22) 560 16 00 lub do skorzystania z pomocy doradców w placówkach terenowych ZUS.

800 plus na każde dziecko bez względu na dochód

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodu rodziny. Wnioski mogą składać rodzice, opiekunowie prawni i osoby sprawujące pieczę zastępczą. Celem świadczenia jest wsparcie w pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka i poprawa warunków jego życia. Świadczenie jest wolne od egzekucji komorniczej i nie podlega opodatkowaniu.