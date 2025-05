Już niedługo ruszy nowy program rządowy - bon senioralny, który ma na celu wsparcie osób powyżej 75. roku życia oraz ich pracujących rodzin w zapewnieniu opieki. Świadczenie wyniesie maksymalnie 2150 zł i będzie przeznaczone na sfinansowanie usług opiekuńczych.

Kto otrzyma bon seniora i kiedy składać wnioski?

Bon senioralny skierowany jest do osób, które ukończyły 75 lat i mają niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego. Wnioski o bon będą mogli składać ich zstępni (dzieci, wnuki) uzyskujący dochody z pracy, których wysokość nie przekracza określonych progów dochodowych (dwukrotność minimalnego wynagrodzenia dla gospodarstwa jednoosobowego i trzykrotność dla wieloosobowego). Senior nie może mieć dochodu wyższego niż 5000 zł brutto miesięcznie. Składanie wniosków ma ruszyć najwcześniej na początku 2026 roku w urzędach gmin lub ośrodkach pomocy społecznej. Najwcześniej na początku 2026 roku będzie można składać wnioski w sprawie bonu senioralnego - zapowiedziała minister Marzena Okła-Drewnowicz.

Na co będzie można przeznaczyć bon senioralny?

Bon senioralny nie będzie wypłacany w gotówce. Będzie stanowił prawo do skorzystania z usług opiekuńczych w wymiarze do 50 godzin miesięcznie. Usługi te obejmować będą cztery obszary: podstawowe zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych, pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Kto będzie realizować bon senioralny?

Realizacją bonu senioralnego zajmą się gminy. Będą mogły robić to samodzielnie lub zlecić wykonanie usług podmiotom ekonomii społecznej, organizacjom pozarządowym czy podmiotom prywatnym. Celem programu jest budowanie systemu wsparcia seniora w miejscu jego zamieszkania i ograniczenie kierowania osób starszych do placówek całodobowych. Budujemy system wsparcia seniora w miejscu jego zamieszkania. Chcę, by kierowanie osób starszych do placówek całodobowych było absolutną ostatecznością - podkreśliła minister Marzena Okła-Drewnowicz.