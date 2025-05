Kompleksowy zakaz działań na gruntach ornych

Norma GAEC 2 definiuje listę zabronionych działań na obszarach nią objętych. W przypadku gruntów ornych położonych na tych strategicznych terenach, rolnicy muszą zapomnieć o ich rutynowym przekształcaniu i zaorywaniu. Jak czytamy na portalu topagrar.pl, jedynym dopuszczalnym wyjątkiem jest możliwość przeprowadzenia zabiegu renowacji, ale i ta interwencja została ściśle ograniczona do płytkiej uprawy gleby połączonej z podsiewem, i to nie częściej niż raz na cztery lata.

Reklama

Zakazy dla rolników

Co więcej, kategorycznie zabronione jest wydobywanie z tych gleb cennego torfu, a także prowadzenie jakichkolwiek prac budowlanych związanych z tworzeniem nowej infrastruktury odwadniającej, takiej jak rowy czy instalacje drenujące. Zakaz obejmuje również odnawianie już istniejących systemów melioracyjnych, jeśli ich celem jest dalsze odwadnianie lub odprowadzanie wody z chronionego terenu.

Podobne restrykcje dotyczą trwałych użytków zielonych (TUZ) znajdujących się w strefie GAEC 2. Tutaj również zaoranie jest niedopuszczalne, z jedynym ustępstwem na rzecz płytkiej uprawy gleby do głębokości maksymalnie 15 centymetrów. Podobnie jak w przypadku gruntów ornych, zakazane jest wydobywanie torfu oraz budowa lub renowacja systemów drenujących, które mogłyby przyczynić się do osuszenia tych cennych siedlisk.

Wyjątki i dopuszczalne prace konserwacyjne

Reklama

Warto jednak zaznaczyć, że nowe przepisy przewidują pewne wyjątki, mające na celu umożliwienie niezbędnych prac konserwacyjnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraźnie wskazuje, że dozwolone są bieżące działania utrzymaniowe, takie jak regularne koszenie skarp i dna rowów, a także usuwanie wszelkich zatorów, które mogłyby zaburzyć naturalny przepływ wody. Ponadto, dopuszczalne są gruntowne, ale okresowe prace konserwacyjne, przeprowadzane nie częściej niż raz na trzy lata. Do tej kategorii zalicza się odmulanie rowów i wylotów drenarskich, usuwanie niechcianej roślinności krzewiastej z dna rowów oraz udrażnianie istniejących rurociągów drenarskich. Resort rolnictwa podkreśla również, że norma GAEC 2 w żaden sposób nie ogranicza działań związanych z rowami i instalacjami służącymi do nawadniania, zarówno podsiąkowego, jak i zalewowego. W tym przypadku, utrzymanie pełnej funkcjonalności istniejących rowów i zbieraczy drenarskich jest wręcz pożądane.

Surowe sankcje finansowe za nieprzestrzeganie normy

Dla rolników, którzy zignorują nowe wymogi i dopuszczą się działań sprzecznych z normą GAEC 2, konsekwencje finansowe będą dotkliwe. ARiMR, w przypadku stwierdzenia naruszenia, zastosuje system punktów karnych, które bezpośrednio przełożą się na obniżenie kwoty należnych płatności bezpośrednich. Każde zidentyfikowane przewinienie zostanie ocenione pod kątem jego wagi, przy użyciu trójstopniowej skali punktowej (1, 3, 5) w oparciu o trzy kluczowe kryteria: zasięg naruszenia, jego dotkliwość dla środowiska oraz trwałość jego skutków.

Szczegółowy taryfikator kar za konkretne naruszenia

Opublikowany projekt rozporządzenia dotyczący kar za nieprzestrzeganie GAEC 2 precyzyjnie określa liczbę punktów karnych za poszczególne wykroczenia. Jak podaje portal, rolnik, który zdecyduje się na budowę nowego rowu na obszarze objętym normą, musi liczyć się z otrzymaniem 3 punktów karnych. Mniej surowo, bo 1 punktem karnym, karane będzie odnowienie istniejącego rowu lub instalacji drenującej, jeśli celem tych prac jest odwadnianie terenu. Najwyżej, bo od 1 do 5 punktów karnych, oceniane jest wydobywanie torfu na obszarze GAEC 2, co podkreśla szczególną szkodliwość tej praktyki dla chronionych ekosystemów.

Wyjątki od kar

Na szczęście, system kar przewiduje pewne mechanizmy łagodzące. ARiMR nie będzie nakładać sankcji na rolników w przypadku stwierdzenia drobnych niezgodności. Za drobną uznawana jest taka niezgodność, w której wszystkie trzy kryteria oceny wagi naruszenia – zasięg, dotkliwość i trwałość – zostaną ocenione na 1 punkt, co daje łączną sumę 3 punktów. Co więcej, istotne ułatwienie wprowadzono dla najmniejszych gospodarstw. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gospodarstwa o powierzchni do 10 hektarów użytków rolnych (które stanowią aż 73 proc. wszystkich gospodarstw w kraju) nie podlegają kontroli i sankcjom związanym z realizacją warunkowości, w tym z normą GAEC 2 0 - czytamy na portalu.

To zwolnienie, wprowadzone w 2024 roku jako element uproszczenia Zielonego Ładu, oznacza, że znaczna część rolników, zwłaszcza na Podlasiu, gdzie norma obejmuje najwięcej gruntów, nie musi obawiać się kar. ARiMR szacuje, że na tym terenie aż połowa rolników, którzy zadeklarowali do płatności działki na obszarze GAEC 2, prowadzi gospodarstwa o powierzchni nieprzekraczającej 10 hektarów, co automatycznie wyłącza ich spod reżimu kar.