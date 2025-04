Od maja więcej zapłacimy za pobyt w sanatorium

Już od 1 maja 2025 roku osoby wybierające się do sanatoriów muszą przygotować się na wyższe koszty. Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o podniesieniu stawek za zakwaterowanie i wyżywienie w uzdrowiskach. To zmiana, która dotknie tysiące kuracjuszy w całym kraju, szczególnie seniorów, którzy stanowią główną grupę pacjentów korzystających z tego typu leczenia.

Ceny w górę – nawet o 8 zł dziennie

Zmiany dotyczące opłat są odczuwalne – przykładowo za jednoosobowy pokój z pełnym węzłem sanitarnym zapłacimy teraz 40,9 zł za dobę, podczas gdy dotąd kosztował on 32,6 zł. Podobnie w przypadku pokoju dwuosobowego z łazienką – stawka wzrosła z 19,5 zł do 27,3 zł. To oznacza podwyżkę rzędu około 8 zł dziennie, co w przypadku 21- lub 28-dniowego turnusu daje zauważalne dodatkowe obciążenie dla kieszeni pacjenta.

NFZ przypomina: "Każdy pacjent przebywający w sanatorium uzdrowiskowym ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju. Wysokość tych opłat nie jest dowolna, ale ściśle określona przez Ministra Zdrowia”.

Nowe stawki - cennik

Nowe stawki obowiązujące od 1 maja do 30 września 2025 roku prezentują się następująco:

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym – 40,9 zł

Pokój jednoosobowy w studiu – 37,4 zł

Pokój jednoosobowy bez łazienki – 33,2 zł

Pokój dwuosobowy z łazienką – 27,3 zł

Pokój dwuosobowy w studiu – 24,9 zł

Pokój dwuosobowy bez łazienki – 19,5 zł

Pokój wieloosobowy z łazienką – 14,8 zł

Pokój wieloosobowy w studiu – 13,6 zł

Pokój wieloosobowy bez łazienki – 11,9 zł

Zapotrzebowanie na leczenie rośnie

W Polsce działa wiele ośrodków sanatoryjnych oferujących szeroki zakres usług rehabilitacyjnych i leczniczych. Około 80 proc. placówek specjalizuje się w leczeniu schorzeń ortopedycznych i reumatologicznych. Ponad połowa oferuje także wsparcie w przypadku chorób układu krążenia, schorzeń laryngologicznych, neurologicznych czy płucnych.

Jak zauważa Paweł Moczulski z portalu Seniore.pl dla portalsamorzodowy.pl: Zestawiając oficjalne dane dotyczące zdrowia Polaków z niepokojącymi trendami demograficznymi, można śmiało wysnuć tezę, że popyt na usługi zdrowotne w Polsce będzie stale rósł.

Dane GUS

I rzeczywiście – z danych GUS wynika, że pod koniec 2023 roku liczba seniorów w Polsce osiągnęła blisko 10 milionów. To już ponad 26 proc. całego społeczeństwa. Równocześnie ok. 10 mln osób w naszym kraju cierpi na choroby reumatyczne i mięśniowo-szkieletowe. Kolejne 3 mln zmaga się z cukrzycą, a 5 mln jest w stanie przedcukrzycowym. Dodatkowo choroby płuc, takie jak astma czy POChP, dotykają aż 6 mln Polaków.

Obecnie większość sanatoriów funkcjonuje w trybie mieszanym – aż 97 proc. ośrodków oferuje pobyty komercyjne, a 83,5 proc. współpracuje z NFZ. Niektóre placówki korzystają także ze wsparcia ZUS, KRUS czy PFRON. Oprócz standardowej opieki medycznej, wiele sanatoriów oferuje też dodatkowe udogodnienia, takie jak sauny, baseny, jacuzzi, groty solne czy masaże.

Gdzie są sanatoria?

Najwięcej sanatoriów znajduje się w województwie zachodniopomorskim (ponad 18 proc. wszystkich), a zaraz za nim jest Dolny Śląsk (17,9 proc.). Co ciekawe, mimo dominacji sanatoriów na Pomorzu, najwięcej obiektów ulokowanych jest w górach – niemal dwa razy więcej niż nad morzem (37,2 proc. w górach wobec 18,4 proc. nadmorskich).

Dodatkowe koszty, które trzeba wziąć pod uwagę

Wzrost opłat za zakwaterowanie i wyżywienie to nie jedyne wydatki, które muszą ponieść kuracjusze. Koszty dojazdu do uzdrowiska, opłaty klimatyczne, wybrane zabiegi, a także niekiedy dodatkowe badania – to wszystko trzeba pokryć z własnej kieszeni.