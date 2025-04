Zasiłek stały 2025 – komu przysługuje?

Zasiłek stały można dostać, jeśli spełnia się jeden z poniższych warunków:

Dla osoby samotnie gospodarującej – jeśli:

jest pełnoletnia,

nie może pracować z powodu wieku albo całkowitej niezdolności do pracy,

a jej dochód jest niższy niż ustalone kryterium dochodowe dla osoby samotnej.

Dla osoby w rodzinie – jeśli:

jest pełnoletnia,

nie może pracować z powodu wieku albo całkowitej niezdolności do pracy,

a zarówno jej dochód, jak i dochód na jedną osobę w rodzinie są niższe niż kryterium dochodowe.

Ile wynosi zasiłek stały 2025?

Dla osoby samotnej:

Zasiłek to różnica między kryterium dochodowym a jej dochodem.

Maksymalna kwota od 1 stycznia 2025 roku to 1 229 zł miesięcznie.

Dla osoby w rodzinie - zasiłek to różnica między kryterium dochodowym na osobę a dochodem na osobę w rodzinie.

Minimalna kwota zasiłku stałego to 100 zł miesięcznie.

Zasiłek stały 2025 - jakie kryterium dochodowe?

Od 1 stycznia 2025 roku wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Kryterium dochodowe dla:

osoby samotnie gospodarującej - 1010 zł (wzrost o 234 zł),

osoby w rodzinie - 823 zł (wzrost o 223 zł).

Kryterium dochodowe zostało podniesione w porównaniu do poprzednich lat, co oznacza, że więcej osób może teraz kwalifikować się do tego świadczenia.

Kiedy zasiłek stały nie przysługuje?

Nie można dostać zasiłku stałego, jeśli pobiera się jednocześnie:

rentę socjalną,

świadczenie pielęgnacyjne,

specjalny zasiłek opiekuńczy,

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

zasiłek dla opiekuna.

Ważne! Jeśli ktoś mieszka w domu pomocy społecznej lub czeka na przyjęcie do takiego domu, jest traktowany jako osoba samotnie gospodarująca – ale tylko jeśli wcześniej miał prawo do zasiłku stałego.

Przy obliczaniu zasiłku stałego nie wlicza się zasiłku okresowego do dochodu.

Kiedy wypłacany jest zasiłek stały w 2025 roku?

Zasiłek stały wypłacany jest co miesiąc, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej. W wielu gminach wypłaty odbywają się w drugiej połowie miesiąca – na przykład w Rumii w kwietniu 2025 roku zaplanowano je na dni 21–23 kwietnia.

Jeśli nie ma pewności co do konkretnego terminu wypłaty, najlepiej sprawdzić go na stronie internetowej swojego OPS lub skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem socjalnym. Terminy mogą się różnić w zależności od miasta i decyzji administracyjnej.

Jak złożyć wniosek o zasiłek stały?

Należy wypełnić wniosek w swoim OPS (osobiście lub przez ePUAP). Potrzebne są m.in. zaświadczenia o dochodach, dokumenty potwierdzające niezdolność do pracy, zaświadczenia lekarskie, itp.

Wniosek o zasiłek stały 2025 - wzór do pobrania