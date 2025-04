Już jutro, 15 kwietnia, rozpoczyna się kluczowy okres dla szkół podstawowych w całej Polsce. To wtedy rusza pierwszy termin składania wniosków o dotacje na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na rok szkolny 2025. Dla dyrektorów i jednostek samorządu terytorialnego to sygnał do intensywnych działań, by zapewnić uczniom niezbędne pomoce naukowe. Ale uwaga, czas jest ograniczony – pierwszy etap kończy się już 6 maja.