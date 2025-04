Dopiero ukazanie się nowelizacji w Dzienniku Ustaw, po podpisie prezydenta, da gwarancję, że niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców stanie się faktem i obowiązującym prawem.

Dlatego mocny głos w tej kwestii zabrała Agnieszka Majewska, Rzeczniczka Małych i Średnich Przedsiębiorców. Apeluje do Prezydenta i Senatorów w sprawie składki zdrowotnej

Niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców; Sejm uchwalił

Po burzliwych sejmowych debatach nad ustawą ustalającą nowe zasady opłacania składki zdrowotnej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą projekt trafił pod obrady Senatu.

Jednocześnie wiele środowisk krytycznie oceniających obniżenie składki dla przedsiębiorców zwróciło się z apelem do Prezydenta Andrzeja Dudy, by zawetował ustawę. Głos w obronie korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań zajęła natomiast Rzecznik MŚP Agnieszka Majewska.

Obniżka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców: bo wysoki koszt prowadzenia działalności

W pismach wystosowanych do Prezydenta oraz Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej Rzecznik zwróciła uwagę na nadmierne tempo wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ostatnich latach, do czego istotnie przyczyniło się drastyczne podniesienie składki zdrowotnej w ramach Polskiego Ładu.

Negatywne konsekwencje tych zmian były odczuwalne dla całej polskiej gospodarki, w tym zwłaszcza dla setek tysięcy małych firm, dla których rosnące obciążenia regulacyjne stały się poważnym wyzwaniem. Jak zauważa Minister Majewska, realizacja rozwiązań przyjętych przez Sejm „nie rozwiąże co prawda wszystkich problemów, z którymi borykają się obecnie najmniejsi przedsiębiorcy, jednak będzie to istotny krok w kierunku poprawy warunków funkcjonowania i zwiększenia konkurencyjności polskich firm”.

Niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców: będzie znów wypychanie z etatów?

Rzecznik MŚP krytycznie odnosi się do zarzutu, iż obniżenie składki dla przedsiębiorców o niskich i średnich dochodach odbije się na sytuacji pracowników.

Jej zdaniem zarzut ten bezpodstawnie wywołuje napięcia społeczne. Przeciwnie, to obowiązujące obecnie rozwiązania są krzywdzące dla osób prowadzących działalność gospodarczą. „Niedobory w finansowaniu służby zdrowia – pisze Agnieszka Majewska – nie powinny być natomiast uzupełniane poprzez nakładanie nadmiernych obciążeń na wybrane grupy społeczne”.

Minister Majewska nie zgadza się też z zarzutem, że wprowadzenie ustawy będzie skutkować „wypychaniem” pracowników na fikcyjne samozatrudnienie. Takie obchodzenie prawa jest oczywiście zjawiskiem negatywnym.

Jednak należy mu przeciwdziałać przez zaangażowanie odpowiednich służb, a nie nakładanie coraz większych obciążeń na ogół przedsiębiorców. W konkluzjach Rzecznik MŚP apeluje do senatorów o przyjęcie ustawy, a do Prezydenta o jej podpisanie.