W dzisiejszych czasach, gdy koszty życia, a zwłaszcza energii, potrafią mocno obciążyć domowe budżety, każda forma pomocy finansowej jest na wagę złota. Jednym z takich mechanizmów wsparcia jest ryczałt energetyczny – specjalny dodatek pieniężny, który ma na celu złagodzenie wydatków ponoszonych na energię elektryczną w gospodarstwach domowych. Co istotne, od 1 marca 2025 roku świadczenie to stało się jeszcze bardziej odczuwalne, ponieważ jego kwota wzrosła. Warto przyjrzeć się bliżej, kto dokładnie może liczyć na tę formę pomocy i jakie są jej kluczowe cechy.

Czym jest ryczałt energetyczny i ile wynosi?

Ryczałt energetyczny to świadczenie pieniężne przyznawane przez państwo konkretnym grupom obywateli. Jego głównym zadaniem jest częściowe pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, co w praktyce oznacza realną ulgę w comiesięcznych opłatach. Podstawą prawną dla tego dodatku jest ustawa z dnia 24 stycznia 1991 roku, która reguluje status i uprawnienia kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. To właśnie te historyczne doświadczenia i zasługi stanowią fundament dla przyznawania tego szczególnego wsparcia.

Waloryzacja świdczenia - ile wynosi?

Najnowszą informacją jest niedawna podwyżka kwoty ryczałtu. Do końca lutego 2025 roku wynosił on 299,82 zł miesięcznie. Jednak od 1 marca 2025 roku, w wyniku corocznej waloryzacji świadczeń, kwota ta została podniesiona do 312,71 zł miesięcznie. Oznacza to dodatkowe środki, które co miesiąc mogą zasilić budżety osób uprawnionych. Ta zmiana jest częścią szerszego mechanizmu dostosowywania wysokości różnych świadczeń i dodatków do aktualnej sytuacji gospodarczej, a informację o nowej kwocie podaje oficjalnie Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w komunikacie publikowanym w Monitorze Polskim. Co ważne dla beneficjentów, waloryzacja odbywa się automatycznie, "z urzędu". Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków, aby otrzymać wyższą kwotę – system sam zadba o to, by pomoc trafiła w należnej wysokości.

Kto dokładnie może ubiegać się o ryczałt energetyczny?

Pomoc ta nie jest powszechna – skierowana jest do ściśle określonych grup społecznych i zawodowych, które ze względu na swoją przeszłość, zasługi lub trudne doświadczenia życiowe, objęte są szczególną opieką państwa. Do grona osób uprawnionych do otrzymywania ryczałtu energetycznego należą:

Kombatanci : Osoby, które brały czynny udział w walkach o niepodległość Polski lub uczestniczyły w działaniach wojennych w ramach polskich formacji wojskowych.

: Osoby, które brały czynny udział w walkach o niepodległość Polski lub uczestniczyły w działaniach wojennych w ramach polskich formacji wojskowych. Ofiary represji wojennych i okresu powojennego : Ludzie, którzy doświadczyli prześladowań, więzienia, deportacji lub innych form represji ze strony okupantów lub reżimów totalitarnych w związku z działaniami wojennymi lub powojennymi.

: Ludzie, którzy doświadczyli prześladowań, więzienia, deportacji lub innych form represji ze strony okupantów lub reżimów totalitarnych w związku z działaniami wojennymi lub powojennymi. Żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani : Specyficzna grupa osób, które w okresie PRL zamiast tradycyjnej służby wojskowej były kierowane do ciężkiej, przymusowej pracy fizycznej w miejscach takich jak kopalnie węgla, kamieniołomy, zakłady wydobycia rud uranu czy specjalne bataliony budowlane. Była to forma represji i wykorzystywania.

: Specyficzna grupa osób, które w okresie PRL zamiast tradycyjnej służby wojskowej były kierowane do ciężkiej, przymusowej pracy fizycznej w miejscach takich jak kopalnie węgla, kamieniołomy, zakłady wydobycia rud uranu czy specjalne bataliony budowlane. Była to forma represji i wykorzystywania. Wdowy i wdowcy – pozostali po osobach z powyższych grup: Małżonkowie zmarłych kombatantów, ofiar represji lub żołnierzy przymusowo zatrudnianych, którzy po śmierci współmałżonka nadal mogą korzystać z pewnych form wsparcia, w tym ryczałtu energetycznego, dziedzicząc to uprawnienie.

Ważne cechy ryczałtu energetycznego – co warto wiedzieć?

Poza samą kwotą i kręgiem uprawnionych, ryczałt energetyczny posiada kilka istotnych cech, które czynią go szczególnie korzystnym dla beneficjentów: