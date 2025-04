Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto.

Trzynaste emerytury są wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym, w terminie jego wypłaty. Dotychczas trzynastki otrzymały osoby, pobierające świadczenia podstawowe 1, 6 oraz 10 kwietnia.

13. emerytura 2025 przed Wielkanocą? ZUS podał dokładne daty wypłat

Kolejne terminy wypłat przypadają na 15, 20 oraz 25 kwietnia. Ostatnia tura wypłaty trzynastek nastąpi 1 maja, wraz z wypłatą zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. ZUS poinformował, że akcja przyznania i wypłaty trzynastej emerytury przebiega dotychczas bez zakłóceń i zgodnie z założonym harmonogramem.

Reklama

Jak podkreślił, trzynastki wypłacane w terminach od 1 do 20 kwietnia przyznane zostały blisko 7 mln emerytów i rencistów. Wartość przyznanych świadczeń w tych terminach przekroczyła 13 mld zł brutto.

"Przyznanie 13 emerytury klientom pobierającym świadczenia emerytalno-rentowe w terminie płatności 25 (kwietnia - PAP) oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne zostanie przeprowadzone w dniach 11-13.04.2025 r." - zaznaczył ZUS.

Jeśli termin wypłaty świadczenia przypada na dzień wolny od pracy, środki są przekazywane wcześniej. Osoby, które pobierają świadczenia podstawowe 20 kwietnia br., otrzymają je najpóźniej 18 kwietnia br., czyli przed Świętami Wielkanocnymi.

Trzynastkę przed terminem dostaną także uprawnieni, którzy pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Dodatkowe pieniądze powinny trafić do nich 1 maja br. W związku z tym, że jest to dzień wolny od pracy, wypłata zostanie zrealizowana najpóźniej 30 kwietnia br.

Reklama

Trzynasta emerytura. Komu przysługuje?

Trzynasta emerytura przysługuje osobom, które na dzień 31 marca br. miały prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń. Należą do nich: emerytura (w tym emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa oraz emerytura częściowa), renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renta wypadkowa), renta szkoleniowa, renta socjalna, renta rodzinna (w tym renta rodzinna po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz renta rodzinna wypadkowa), rodzicielskie świadczenie uzupełniające, świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz świadczenie i zasiłek przedemerytalny.

Do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna trzynasta emerytura, bez względu na liczbę osób uprawnionych do tej renty. Trzynasta emerytura podlega podziałowi stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, ustalonej w wysokości na dzień 31 marca danego roku.

W przypadku zbiegu prawa do świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową) osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne (jedna trzynastka).

Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe – trzynastą emeryturę wypłaci ZUS. Od kwoty trzynastej emerytury nie są dokonywane żadne potrącenia ani egzekucje, a także nie jest ona uzależniona od dochodu.