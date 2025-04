Masz pomysł na coś fajnego dla swojej okolicy? Teraz możesz dostać na to pieniądze. Rusza program, dzięki któremu ludzie dostają pieniądze na różne lokalne pomysły, np. festyny, warsztaty, ogrodzenia boisk, imprezy dla dzieci i seniorów, itp. albo coś, co po prostu ułatwi życie mieszkańcom. Nie trzeba być żadną wielką fundacją – wystarczy, mieć dobry pomysł i ekipę, z którą można to zrobić. Celem programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności we wsiach i w małych miastach wokół różnych działań o charakterze dobra wspólnego.