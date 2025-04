Sejm uchwalił nowe przepisy dotyczące składki zdrowotnej, które wprowadzają szereg istotnych zmian dla przedsiębiorców. Małgorzata Samborska w wywiadzie dla money.pl szczegółowo omawia, jak te zmiany wpłyną na wysokość składek zdrowotnych. Nowe regulacje mają na celu uproszczenie procesu dla przedsiębiorców, ale jednocześnie mogą wiązać się z wyższymi opłatami w niektórych przypadkach.

Sejm uchwalił zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców

Pierwszą z najważniejszych zmian jest obniżenie minimalnej podstawy składki zdrowotnej. Od teraz przedsiębiorcy zapłacą składkę w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, co przekłada się na obniżenie minimalnej składki do 314,96 zł. Wcześniej wysokość składki wynosiła 9 proc. od pełnej kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 420 zł. Taka zmiana to korzyść dla przedsiębiorców, którzy osiągają dochód poniżej minimalnego wynagrodzenia lub ponoszą stratę.

Zmiany dla przedsiębiorców kasowych

Zmiany obejmują także przedsiębiorców korzystających z metody kasowej. Od 2025 roku podstawą do obliczenia składki zdrowotnej będzie jedynie dochód z opłaconych faktur, a nie zaległe faktury, z których przedsiębiorcy jeszcze nie otrzymali należności. Zmiana ta ma na celu uproszczenie systemu, jednak może wpłynąć na przedsiębiorców, którzy mają zaległości w płatnościach.

Zmiany dla ryczałtowców

Kolejną istotną modyfikacją są przepisy dotyczące przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem. Zgodnie z nowymi zasadami, druga część składki zdrowotnej będzie naliczana od nadwyżki przychodów powyżej 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (stawka 3,5 proc.). To oznacza, że przedsiębiorcy ryczałtowi zapłacą więcej niż dotychczas.

Oszczędności dla przedsiębiorców na karcie podatkowej

Projekt zakłada również obniżenie składki dla przedsiębiorców opłacających podatek w formie karty podatkowej, którzy teraz zapłacą składkę zdrowotną od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, co przełoży się na oszczędności rzędu 100 zł. Zmiany te wiążą się jednak z likwidacją możliwości rozliczenia zapłaconych składek zdrowotnych w ramach podatku dochodowego.

Warto również zauważyć, że zmiany te mają wiązać się z kosztami dla budżetu państwa na poziomie 4,6 miliarda złotych, a nowe przepisy wejdą w życie na początku 2026 roku.

Kto najbardziej skorzysta na zmianach w składce zdrowotnej?

Łukasz Kozłowski, Główny Ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, szczegółowo przedstawił wyliczenia dotyczące wpływu nowych przepisów na przedsiębiorców. Jak podaje portal, wyliczenia te zostały również opublikowane przez Małgorzatę Samborską na profilu Grant Thornton Polska. Zgodnie z jej analizą, największe korzyści z wprowadzenia tych zmian odczują przedsiębiorcy korzystający ze skali podatkowej. Zamiast płacić 9 proc. składki, zapłacą jedynie 4,9 proc. – wyjaśnia Samborska.

Dla przykładu, w przypadku przychodu brutto w wysokości 20 tys. zł, różnica między składką przedsiębiorcy na skali podatkowej a składką przedsiębiorcy ryczałtowego wyniesie aż 1266 zł. Takie wyliczenia pokazują, jak zmiany te wpłyną na przedsiębiorców i jakie będą ich konsekwencje finansowe.