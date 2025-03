Czym jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku to próg rocznego dochodu, do którego nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego (PIT). Innymi słowy - jeśli dochód mieści się w granicy tej kwoty, nie zapłacisz żadnego podatku dochodowego. Przy wyższych dochodach - podatek liczony jest tylko od nadwyżki ponad ten próg.

Ile wynosi kwota wolna od podatku 2025?

Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł rocznie. Została ona podniesiona z 8 000 zł w ramach tzw. Polskiego Ładu, co objęło ulgą dużą część Polaków, zwłaszcza osoby o niższych dochodach, w tym emerytów.

Kwota wolna od podatku 60 000 zł - od kiedy wejdzie w życie w Polsce?

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł to obietnica KO, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Reforma miała być wprowadzona w 100 dni po objęciu rządów, co wypadało na początek 2024 roku. Jednak słowa dotrzymać się nie udało. Potem potem padła data 1 stycznia 2025 roku jako realny i planowany termin wejścia zmian w życie. Znów się nie udało.

Ostatnio, minister finansów Andrzej Domański zapytany w radiowej Trójce o podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł odpowiedział, że to zobowiązanie rządu na całą kadencję, a nie od 1 stycznia 2025 roku, jak mylnie przyjęto w niektórych interpretacjach. Minister wskazał, że podniesienie kwoty wolnej od podatku aktualnie nie jest możliwe ze względu na sytuację budżetową oraz wysokie wydatki państwa.

Według najnowszych doniesień, rząd planuje wprowadzenie tej zmiany przed końcem obecnej kadencji, a więc do jesieni 2027. Podsumowując, nie podano jeszcze konkretnej daty wdrożenia kwoty wolnej od podatku do wysokości 60 tys. zł. Nic nie wskazuje na to, żeby wyższa kwota wolna od podatku została wprowadzona w 2025 roku.

Co oznacza podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł?

Osoby zarabiające do 60 000 zł rocznie (czyli ok. 5 000 zł miesięcznie brutto) nie zapłacą w ogóle podatku dochodowego PIT.

Dla zarabiających powyżej tej kwoty, podatek będzie naliczany tylko od kwoty przekraczającej ten próg.

Zmiana wpłynie szczególnie korzystnie na osoby zatrudnione na umowie o pracę, emerytów, rencistów oraz przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych.

Czy podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. jest pewne?

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tą zmianą jest przygotowywany, choć konkretna ustawa nie została jeszcze przyjęta przez Sejm.