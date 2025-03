Emerytura bez podatku w 2025 roku? Do jakiej kwoty emerytura bez podatku w tym roku? Rok 2025 przyniósł istotne zmiany dla polskich emerytów, ale choć waloryzacja świadczeń to wyższe emerytury, dla wielu seniorów może też oznaczać straty. I to wcale nie takie małe. Kto straci na zmianach i ile? Dowiedz się, do jakiej kwoty emerytura bez podatku w 2025 roku.