Dodatek do prądu wypłacany przez ZUS wzrasta od 1 marca 2025 roku. Nowa stawka specjalnej dopłaty wynosi 312,71 zł miesięcznie, a co najważniejsze - przyznawana jest bez względu na dochód. Sprawdź kto może otrzymać dopłatę, jak złożyć wniosek i kiedy będą wypłacane pieniądze. Ile wynosi dodatek do prądu 2025?